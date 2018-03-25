Тисячі каталонців протестують через затримання Пучдемона

Після затримання в Німеччині колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона тисячі жителів регіону вийшли на протест у Барселоні з вимогою його звільнити. Між демонстрантами та поліцією сталися сутички.Тисячі каталонців у неділю, 25 березня, вийшли на акцію протесту в Барселоні проти затримання колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Демонстранти пройшли від представництва Єврокомісії до консульства Німеччини в Барселоні. Багато з них несли прапори Каталонії та закликали звільнити Пучдемона та інших "політичних в'язнів", повідомляє агенція dpa.

"Ми закликаємо Німеччину не видавати Пучдемона (Іспанії, - Ред.) за злочини, які були вигадані з політичних причин", - заявила сепаратистська організація "Каталонська національна асамблея", яка й скликала демонстрацію.

Пізніше між демонстрантами та поліцією сталися сутички, коли правоохоронці намагалися відтиснути натовп, який хотів просунутися до представництва іспанського уряду в Барселоні. Як повідомляє агенція AP, поліція заблокувала вулицю.

Як повідомлялося, раніше цього дня Пучдемона затримала німецька поліція під час перетину кордону між ФРН і Данією. За словами адвоката каталонського політика, Пучдемон мав намір через територію Німеччини повернутися до Бельгії, де він живе після втечі з Іспанії, здійсненої невдовзі після референдуму щодо незалежності Каталонії у жовтні 2017 року.

У п'ятницю, 23 березня, Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт Пучдемона та кількох інших каталонських політиків. Цього тижня Пучдемон відвідав Фінляндію, де проводив зустрічі у фінському парламенті та виступав у Гельсінському університеті.