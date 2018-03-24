Тисячі хорватів протестували проти "третьої статі" та одностатевих шлюбів

У Загребі тисячі людей протестували проти запровадження конвенції щодо гендерного та сімейного насильства. Вони побоюються, що це призведе до запровадження "третьої статі" та гомосексуальних шлюбів.Тисячі хорватів у Загребі в суботу, 24 березня, протестували проти ратифікації країною конвенції щодо запобігання гендерному насильству, повідомляє агенція dpa. Демонстранти побоюються, що ратифікація документа може призвести до запровадження "третьої статі", визнання прав трансгендерів і транссексуалів і до непрямого визнання гомосексуальних шлюбів. Крім того, активісти занепокоєні можливим занепадом традиційних сімейних цінностей. У той же час вони підтримали боротьбу проти насильства над жінками та домашнього насильства.

Ідеться про так звану Стамбульську конвенцію Ради Європи, спрямовану проти насильства стосовно жінок і домашнього насильства 2011 року. До цього часу її підписали 46 країн, у тому числі Хорватія, 27 держав документ уже ратифікували. Впливова в Хорватії католицька церква та політики правого спрямування відкидають конвенцію через побоювання, що у підсумку це може призвести до запровадження в країні "третьої статі".

Кількість учасників суботньої демонстрації - суперечлива. Організація "Хорватія проти Стамбульської конвенції", яка складається з представників правих сил та католицької церкви, заявляє про 70 тисяч осіб, тоді як поліція нарахувала сім тисяч учасників.

Як повідомляє агенція dpa, консервативний хорватський уряд у четвер передав конвенцію до парламенту, але документ ще не розглядали. У своєму поясненні уряд наголошує, що ратифікація не змінить офіційного визначення в країні поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.