Тисячі гектар в одні руки: Разумков озвучив умову продажу землі, "що бентежить"

За рішенням Верховної Ради України, обсяг сільськогосподарської землі для продажу в одні руки може скласти менше 10 тис. гектарів.
З такою заявою виступив голова Верховної ради Дмитро Разумков 20 грудня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". За його словами, обговорюють варіанти і більш істотного зменшення.
Скріншот ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"
"Питання, яке було кричущим і бентежило аграріїв – питання кількості в одні руки. Навіть коли ми заходили в розгляд у першому читанні, ми говорили, що воно буде менше. 213 тисяч гектарів – це дійсно забагато... Ключовим елементом є позиція про 10 тисяч в одні руки, але є й інші пропозиції. Навіть і менше", – заявив Разумков.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібний продаж земель.
12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроект про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
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