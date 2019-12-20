Тисячі гектар в одні руки: Разумков озвучив умову продажу землі, "що бентежить"

За рішенням Верховної Ради України, обсяг сільськогосподарської землі для продажу в одні руки може скласти менше 10 тис. гектарів.

З такою заявою виступив голова Верховної ради Дмитро Разумков 20 грудня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". За його словами, обговорюють варіанти і більш істотного зменшення.

Скріншот ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"

"Питання, яке було кричущим і бентежило аграріїв – питання кількості в одні руки. Навіть коли ми заходили в розгляд у першому читанні, ми говорили, що воно буде менше. 213 тисяч гектарів – це дійсно забагато... Ключовим елементом є позиція про 10 тисяч в одні руки, але є й інші пропозиції. Навіть і менше", – заявив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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