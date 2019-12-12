Тиснути на Путіна? Зеленський зробив заяву про особливий статус Донбасу

Особливий статус для Донбасу не буде введений у тій формі, якої хоче домогтися Росія.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 12 грудня.

Він наголосив, що це питання можна обговорювати і тиснути на РФ, оскільки в Мінських угодах мова йде саме про децентралізацію.

"Інші формулювання, але, в принципі, це підходить. Думаю, мені вдалося переконати Німеччину та Францію в цьому питанні. Що стосується Росії, то буде дуже важко", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський Офіційний сайт президента України

Як писав OBOZREVATEL, під час "нормандського саміту" в Парижі 9 грудня його учасниками було підписано комюніке, один із пунктів якого зобов'язує Україну пролонгувати на 1 рік дію закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. 10 грудня депутатами парламентської фракції "Слуга народу" був зареєстрований відповідний законопроєкт, а вже 12-го за нього проголосували.

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