1. До Маріуполя їдуть п'ять глав МЗС (України, Литви, Латвії, Естонії та Польщі). Основна мета - проінспектувати, що відбувається у Керченській протоці для подальшої доповіді партнерам по ЄС та НАТО.

NB. Тиск на Московію посилюється. Є попередня домовленість про те, що на українських плавзасобах, які найближчим часом знову підуть протокою, будуть дипломатичні представники саме цих країн. До того ж, з дипломатичних кіл Ерефії з`явилась інформація, що обмін наших моряків відбудеться одразу після президентських виборів.

У випадку виграшу Порошенка, Кремль передасть полонених Медведчуку - для посилення його позицій напередодні парламентських виборів. Проте найкращим варіантом Москва вважає перемогу Тимошенко - у цьому випадку буде організовано урочистий спектакль передачі військовополонених самці богомола на знак початку "примирення між українським та російським народами". Можливість президенства іншого кандидата (окрім Порошенка чи Тимошенко) у Москві всерйоз не розглядають. Все шито білими нитками - шкода тільки, що на цю виставу дехто може і "повестись".

@ Rooftop564

Всі кандидати у президенти, які збираються домовлятися з росіянами, забувають, що у Захарченко теж було все домовлено з ними на вищому рівні, а у Качинського взагалі був дипломатичний імунітет.

2. Підпал Союзу угорців в Ужгороді - і знову Кремль.

NB. Громадянин Польщі, якого звинувачують у причетності до підпалу будинку спілки угорців в Ужгороді, заявив, що отримав вказівки від німецького журналіста - ним виявився учасник російського ТБ і соратник партії "друзів Путіна" (Альтернатива для Німеччини) Мануель Охсенрайтер.

Новини Россию мучает синдром Бисмарка

Пазл склався. Путін поставив на ультраправих та ультралівих - їх партії він фінансує та надихає. По своїй природі вони є фашистськими, але щоб приховати їх суть, Кремль верещать про "фашизм" в Україні та країнах Балтії. Дуже демократична Європа і дуже повільно вона прозріває.

3. Храм при головному військовому госпіталі в Києві перейшов з МП до ПЦУ, а всього за добу перехід до української канонічної церкви здійснили ще 8 приходів.

NB. От і добре, процес хоч і не швидкий, але незворотній. У сотий раз повторю: як на мене, у цьому процесі 1% релігії і 99% національної безпеки. А щодо того відсотку, то я на стороні Тараса Шевченка:

Не хочу ваших я церков,

Молитви рабської не треба,

Мій храм – природа, купол неба;

Для ряс і золотих оков

У ньому вільних місць немає,

Бог без попів благословляє

Молитву щиру. Схаменіться,

За себе добре помоліться,

Щоб Бог вам совість врешті дав,

А я вас більш не проклинав!

4. На Азовському морі почала з’являтися крига.

NB. Пам`ятаєте, ботокс обіцяв відкрити залізничне сполучення Керченським мостом у грудні 2018 року? Думаю, цього не станеться ніколи. Арка прогону стоїть на опорах, які просідають. Треба, як мінімум, великі бутові камені з величезною швидкістю і у великих кількостях занурювати, щоб привантажити опори, які просто видавлюються ґрунтом. Але навіть на цей тимчасовий захід у Москви немає коштів. Так що міст так і залишиться переважно пропагандистським проектом. Бенеді.

5. Лукашенко під час зустрічі з Медведчуком закликав закінчувати "непорозуміння" на Донбасі.

NB. Не звертайте уваги на вербальні "манци" - це лише слова. І не віддавайте поки Білорусь Росії - Лукашенко ще "побрикається". Більше треба звертати увагу на закулісну дипломатію, а не на те, чим нас годує прес-служба. Так от, тільки за останній тиждень офіційний Мінськ ДВІЧІ мав телефонні перемовини з Білим домом, після яких Лукашенко заявив, що "Росія може втратити надійного партнера", а Мєдвєдєв перейшов до прямих погроз Мінську. Я не кажу, що Білорусь змінює курс, але так просто бацька під Путіна не ляже. Відчуваю, Вашингтон йому щось пообіцяв - раз білоруський лідер почав "борзєть". Так, це цинічні торги з боку Лукашенка, але вони для нас набаго вигідніші, аніж той сценарій, з причини якого в Україні розпочалась паніка. Хай торгується - час працює на нас.

6. Одним рядком:

* Трамп назвав зростання видобутку нафти в США поганою новиною для Росії.

NB. Так, нафта у середньостроковій перспективі буде дешевшати. Вуглеводні породили Залісся, вони його і вб`ють.

* Черговий провал Російської ППО в Сирії: Ізраїль безкарно вдарив по Дамаску.

NB. Просто російські С-300/400 заточені під пласку поверхню, а ізраїльські ракети чомусь літають над круглою Землею.

* За рейтингом Numbeo (найбільша в світі база даних про міста і країни світу) Львів став найкращим містом за індексом якості життя серед українських міст.

NB. Як місто, в якому найбільший в Україні процент кровожерлових біндеровців та "фашистів", міг стати найбільш благополучним в країни?!) У скрєпних розрив шаблону.

* З Криму знову відправили біля 50 призовників на Північний флот.

NB. Зато їх тепер ніхто не буде катувати українською мовою. Ето побєда!)

* За 2018 рік гривневі вклади зросли на 10%, до 539,7 млрд грн. У грудні обсяг гривневих депозитів виріс на 9,4%, валютних - на 0,2%. Зубожіння...

* У двоповерховій будівлі, що входить до монастирського комплексу Києво-Печерської лаври, сталася пожежа.

NB. Не хочу наврочити, але тільки я пригадую погрози самоспалення з боку черниць Московського патріархату?

* * *

Вся стрічка у виборах. Цей рік дійсно вирішальний. Якщо переможе здоровий глузд, а не популізм, переможемо й ми. Є така піраміда потреб Абрагама Маслоу. Як на мене, ті хто голосує за популістів (Тимошенко, Зеленський etc), зацікавлені лише у найнижчому її рівні - фізіологічному. І повністю ігнорують більш високі щабелі - від безпеки до самореалізації їх дітей. Тому відповідальність кожного з нас - головне. Я розумію, що життя тих, хто знімає її з себе, спрощується, а розум притупляється. Але, як результат, ви отримаєте стосунки з новою відповідальністю - то є біг по колу. Воно вам треба? Думаємо та робимо своє - тільки тоді поборемо.

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