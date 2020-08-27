Тищенко звинуватив власника "Хортиці" Черняка в бізнесі на горі: сам він теж торгує горілкою

Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко зробив скандальну заяву про свого колишнього друга Євгена Черняка. Він звинуватив його в зароблянні на горі, оскільки Черняк є власником лікеро-горілчаного заводу "Хортиця".

Водночас парламентарій визнав, що сам також торгує алкоголем у своїх закладах, зокрема й "Велюрі", який продовжував працювати в розпал жорсткого карантину. Про взаємовідносини та конфлікт із Черняком Тищенко розповів в інтерв'ю для програми "Ходять чутки" з Раміною Есхакзай (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нардеп зазначив, що раніше був другом власника "Хортиці", проте між ними трапився розлад після гучного допису Черняка. У ньому він звинуватив Тищенка в крадіжці яблук і води в спортклубі у США. Це нібито трапилося, коли політик тимчасово проживав у квартирі товариша в Маямі.

Пост Черняка про Тищенка Скриншот відео

"З тим Женею Черняком я знайомий. Цього я не знаю. У нас, як з'ясувалося, з ним різні цінності. Якийсь період часу ми були друзями. Це правда. Я згадую його тим, яким я його пам'ятаю. Мені було з ним комфортно. Ми дружили, вечеряли разом, сім'ями дружили. Конфлікт через Женю", – сказав Тищенко.

"Він же багатий, він же великий. Якщо багатство заробляється так, як Женя, я краще буду жебраком на паперті, ніж я буду таким багатим, як Женя, який продає горілку. Вбиває націю. Мені таке багатство не потрібне. І поради від Євгена Черняка, його думка про те, як, кому, де, мені не потрібні. Багатство на горі, на смерті. Ви вважаєте це багатою людиною? Ви хочете поради вашим дітям від людей, які продають горілку? Бізнес на смерті. Більш ніж 60% випадків смертей – під алкогольним сп'янінням", – обурився Тищенко.

Одразу після цього він уточнив, що сам не вживає неякісний алкоголь, а тому й не продає у своїх ресторанах продукцію заводу Черняка. Так, Тищенко визнав, що теж торгує алкоголем, за що присоромив свого колишнього партнера.

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