Тищенко зібрався допомогти Зеленському виконати гучну обіцянку щодо Донбасу. Відео

Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко увійшов до парламентської групи щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.

Про бажання допомогти президенту України Володимиру Зеленському у встановленні миру Тищенко заявив під час брифінгу в КВЦ "Парковий" у Києві. Він наголосив, що шукатиме нові рішення (щоб подивитися відео, доскольте новину до кінця).

"Коли президент ішов до парламенту, його головною тезою, за яку проголосувала вся країна, був мир. Тому сьогодні ми знаходимо нове рішення і я, і справді, є одним із членів цієї групи", – сказав нардеп.

Він також додав, що подробиці про роботу нової групи, завдання якої допомогти президенту у встановленні миру в Україні, будуть незабаром повідомлені суспільству.

"Не все так добре, як хотілося б. Саме тому президент і ми, як його команда, шукаємо нове рішення. Всі ці рішення спрямовані на виконання наших обіцянок як народних депутатів, як громадян цієї країни", – додав Тищенко.

Перед цим у Facebook він повідомив, що вже взяв участь у засіданні парламентської групи.

"Як і прогнозував, тут діють як професіонали, так і відверто слабкі представники, що працюють на роз'єднання українців по обидва боки конфлікту. Але моя позиція незмінна, і вона аналогічна позиції президента. "Немає тієї сторони". Насамперед є українці, яких розділила війна на Донбасі. І наше спільне завдання – об'єднати сім'ї, об'єднати людей, об'єднати Україну. Зробити все можливе, щоб якомога швидше настав мир", – написав Тищенко.

Перший заступник голови делегації України в ТКГ, віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков повідомив в коментарі "Інтерфакс-Україна", що питання включення Тищенка до складу ТКГ навіть не обговорювалося, а всі народні депутати можуть допомагати процесу досягнення миру на Донбасі в рамках своєї роботи у Верховній Раді.

"Кадрові рішення про включення до складу делегації на рівні указу приймає тільки президент, а глава делегації і перші заступники можуть залучати, згідно з указом, інших представників, експертів, радників і т.д. Таких консультацій, за моєю інформацією, не велося", – сказав Рєзніков.

Він нагадав, що зараз до складу української делегації в ТКГ входить три народних депутати: Андрій Костін, Олександр Мережко і Галина Третьякова, всі вони представляють "Слугу народу".

"Цього достатньо, тому що Тристороння контактна група – це всього чотири робочих групи. Плюс у нас чотири представники ОРДЛО від України. Людей достатньо", – зазначив віце-прем'єр.

Тищенко розповів про парламентську групу. Facebook Миколи Тищенка

Микола Тищенко та Леонід Кравчук. Facebook Миколи Тищенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко відповів на запитання журналістки про те, що потрібно робити Україні для повернення окупованого Донбасу.