Тищенко відхрестився від ресторану "Велюр" і прийшов у Раду з "клоуном"

Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що скандал із рестораном "Велюр" регулюватиметься згідно із законом, однак йому особисто нема за що отримувати покарання.

Про це парламентар сказав у коментарі кореспонденту. Відео з'явилося на особистій сторінці Яна Доброносова у Facebook. Зокрема, Тищенко запевнив, що не має жодного відношення до закладу, який працював під час карантину (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Микола Тищенко Facebook Яна Доброносова

"Я із 2018 року вже не маю відношення до власників", – сказав нардеп. Крім того, він позував на камери, тримаючи в руках дивну футболку. На ній був намальований клоун і напис "Все під контролем".

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