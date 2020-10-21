Тищенко заявив, що депутати слабо розуміють "зґвалтований війною Донбас"
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що, сидячи у Києві, складно зрозуміти проблеми "згвалтованого війною Донбасу".
У Telegram він написав, що хотів поїхати разом з колегами, але не зміг через коронавируса.
"Сьогодні найбільше я хотів би разом з колегами поїхати на Донбас, але проклятий коронавірус змушує залишатися в Києві. Це дуже важлива поїздка для кожного. Тому як сидячи в Києві, складно зрозуміти проблеми регіону, згвалтованого війною. У цілому, депутатський корпус в більшості своїй дуже слабо розуміє, що відбувається на лінії фронту. Біля парламентської трибуни всі полум'яні воїни, але чи залишаться вони такими, як почують звук артилерії?" – зазначив нардеп.
Тищенко підкреслив, що його сім'я – наполовину донецька і він знає, що таке війна для мирних жителів.
Нардеп додав, що відправитися на Донбас в приватному порядку після одужання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 21 жовтня більше ста депутатів від "Слуги народу" вирушили з дводенною поїздкою на Донбас.
У Костянтинівці, куди прибули нардепи, сталася перепалка між ветеранами АТО і Арахамія. Причиною стала його заява про необхідність скоротити чисельність небойового складу армії.
Також один з ветеранів пожартував про народних депутатів. Їм побажали повернутися живими – як зазвичай говорять про військових, які їдуть в ООС.