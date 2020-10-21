Тищенко заявив, що депутати слабо розуміють "зґвалтований війною Донбас"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що, сидячи у Києві, складно зрозуміти проблеми "згвалтованого війною Донбасу".

У Telegram він написав, що хотів поїхати разом з колегами, але не зміг через коронавируса.

"Сьогодні найбільше я хотів би разом з колегами поїхати на Донбас, але проклятий коронавірус змушує залишатися в Києві. Це дуже важлива поїздка для кожного. Тому як сидячи в Києві, складно зрозуміти проблеми регіону, згвалтованого війною. У цілому, депутатський корпус в більшості своїй дуже слабо розуміє, що відбувається на лінії фронту. Біля парламентської трибуни всі полум'яні воїни, але чи залишаться вони такими, як почують звук артилерії?" – зазначив нардеп.

Тищенко підкреслив, що його сім'я – наполовину донецька і він знає, що таке війна для мирних жителів.

Нардеп додав, що відправитися на Донбас в приватному порядку після одужання.

Telegram Миколи Тищенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL: