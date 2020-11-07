Тищенко запропонував покликати до Ради батюшку, щоб вигнати "дух попередників"

Мирослав Семенюк Політика 13:07, 7.11.2020 Оновлено: 13:11, 7.11.2020

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко запропонував спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову покликати до парламенту священника.

Як сказав він 6 листопада в ефірі телеканалу "Наш", у Раді збереглася негативна аура після попередників.

"Якщо говорити відверто, то в парламенті напружена атмосфера і дуже складно працювати. За 30 років там зібралася погана карма. Я навіть сьогодні запропонував Разумкову привести в парламент православного батюшку, щоб він окропив святою водою. Щоб дух від наших попередників кудись пішов", – розповів Тищенко.

Також нардеп прокоментував ситуацію в залі засідань, коли голова фракції СН Давид Арахамія вилаявся на нього.

"Мені говорити брудні слова ризиковано, пам'ятайте, що я майстер по дзюдо", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада Давид Арахамія обматюкав Миколу Тищенка в Раді через те, що той пропустив важливе голосування за держбюджет-2021.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Україна візьме кредит на мільярди на відновлення Донбасу, – Зеленський

У Дніпрі від COVID-19 помер ветеран АТО, який поборов рак

Українці переплачують за тести на COVID-19 у кілька разів: яка реальна собівартість

ЄС та Канада ввели санкції проти Лукашенка

Арахамія спрогнозував туристичний бум в Україні у 2022 році