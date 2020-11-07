Тищенко запропонував покликати до Ради батюшку, щоб вигнати "дух попередників"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко запропонував спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову покликати до парламенту священника.

Як сказав він 6 листопада в ефірі телеканалу "Наш", у Раді збереглася негативна аура після попередників.

"Якщо говорити відверто, то в парламенті напружена атмосфера і дуже складно працювати. За 30 років там зібралася погана карма. Я навіть сьогодні запропонував Разумкову привести в парламент православного батюшку, щоб він окропив святою водою. Щоб дух від наших попередників кудись пішов", – розповів Тищенко.

Також нардеп прокоментував ситуацію в залі засідань, коли голова фракції СН Давид Арахамія вилаявся на нього.

"Мені говорити брудні слова ризиковано, пам'ятайте, що я майстер по дзюдо", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада Давид Арахамія обматюкав Миколу Тищенка в Раді через те, що той пропустив важливе голосування за держбюджет-2021.