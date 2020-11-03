Тищенко з помилками привітав Усика з перемогою через два дні

Карина Бондаренко Політика 11:56, 3.11.2020 Оновлено: 12:12, 3.11.2020

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко осоромився, привітавши українського боксера Олександра Усика з перемогою над Дереком Чісорою.

Очевидно, він забув, як правильно написати поздоровлення українською мовою, і припустився помилки. За суржик користувачі Instagram висміяли Тищенка в коментарях.

"С перемогою", – написав нардеп у мережі.

Скриншот.
Микола Тищенко в Instagram

Крім того, українцям не зрозуміло, чому Тищенко привітав Усика через два дні після перемоги. Бій відбувся в ніч із 31 жовтня на 1 листопада.

Користувачі помітили, що під публікацією з помилкою Тищенко видаляє негативні коментарі.

Скриншот
Микола Тищенко в Instagram
Скриншот
Микола Тищенко в Instagram
Скриншот
Микола Тищенко в Instagram

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Політика

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