Тищенко з помилками привітав Усика з перемогою через два дні

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Політика
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  • Він допустив помилку в привітанні з двох слів

  • Користувачі висміяли нардепа за суржик

  • Крім того, Тищенко "запізнився" з поздоровленням на два дні

Тищенко з помилками привітав Усика з перемогою через два дні

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко осоромився, привітавши українського боксера Олександра Усика з перемогою над Дереком Чісорою.

Очевидно, він забув, як правильно написати поздоровлення українською мовою, і припустився помилки. За суржик користувачі Instagram висміяли Тищенка в коментарях.

"С перемогою", – написав нардеп у мережі.

Скриншот.

Крім того, українцям не зрозуміло, чому Тищенко привітав Усика через два дні після перемоги. Бій відбувся в ніч із 31 жовтня на 1 листопада.

Користувачі помітили, що під публікацією з помилкою Тищенко видаляє негативні коментарі.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

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УкраїнаКиївПартія Слуга народуДерек ЧісораОлександр УсикМикола Тищенко