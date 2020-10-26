Верещук – про провал "слуг" на виборах: Тищенка мають негайно звільнити з посади

Члена партії "Слуга народу", главу київської партійної організації Миколу Тищенка потрібно негайно звільнити.

Таку думку висловила екскандидатка на посаду столичного міського голови Ірина Верещук у коментарі виданню "Країна".

"Я не є членом партії, тому можу спокійно говорити як експертка. Кого звільняти – нехай вирішують партійці між собою, оскільки я жодного разу не була на їхніх партійних зборах і не знаю, як відбувається робота. А не те, що я побачила по роботі в Києві... Можу сміливо заявити, що пана Тищенка як главу партійного центру потрібно звільнити і негайно. Це провал роботи Тищенка. Зрозуміло, що мій результат був чітко прив'язаний до роботи в Києві, й зрозуміло, що я теж несу цю спільну відповідальність за те, що відбулося в Києві, але готова сідати та дебатувати публічно на цю тему", – сказала вона.

Що стосується чуток про те, що депутати від "Слуги народу" нібито підуть в інші фракції після оголошення результатів виборів, вона відповіла так: "Ну, буде переформатування коаліції, ну, знайдуть".

"Ми вперше беремо участь у місцевих виборах, а коли ти вперше береш участь... Будь-який результат – це результат "Слуги народу". Якщо говорити про Київ, то Київ мене не вразив. "Слуга народу" могла набрати більше... Люди мали бачити роботу на округах і оцінити її. Тут є чітка прив'язка: мажоритарники на округах і місцеві вибори. Оскільки, коли йдеться про партію, тобто й центральний рейтинг, тобто не так важливо", – сказала вона.

Верещук вважає, що виборці не підтримали "Слугу народу" з цілої низки причин.

"На це вплинув і коронавірус, економічна криза і політичний розбрат. Рекордно низька явка. Вибори під час карантину – потрібно було поставити запитання, чи доцільно було їх проводити. Звичайно, рішення ухвалено й тепер потрібно робити висновки, проте люди не прийшли на ділянки, від слова практично зовсім. Коли на ділянках, де 4 тисячі, приходить умовно 600 людей", – уточнила вона.

За підсумками виборів має бути зроблено кадрові висновки, вважає Верещук: "Тому що, якщо партія буде розвиватися так, то її не буде через кілька років. Партія не зможе вижити в таких умовах, оскільки є партії, яким багато років, але вони демонструють хоч маленьку, але стабільність. Якщо партія "Слуга народу" хоче залишитися партією – їм потрібно буде дуже добре над цим попрацювати".

Як повідомив OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" в Києві набрала трохи більше ніж 10% голосів (за даними екзитполів) і фактично провалила виборчу кампанію. Однак мінімальний бар'єр "слуги" подолали.