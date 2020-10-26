Верещук – про провал "слуг" на виборах: Тищенка мають негайно звільнити з посади
"Слуга народу" могла набрати більше голосів виборців у Києві
На провал вплинули коронавірус, економічна криза та політичний розбрат
Партія повинна зробити оргвисновки, якщо хоче існувати далі
Члена партії "Слуга народу", главу київської партійної організації Миколу Тищенка потрібно негайно звільнити.
Таку думку висловила екскандидатка на посаду столичного міського голови Ірина Верещук у коментарі виданню "Країна".
"Я не є членом партії, тому можу спокійно говорити як експертка. Кого звільняти – нехай вирішують партійці між собою, оскільки я жодного разу не була на їхніх партійних зборах і не знаю, як відбувається робота. А не те, що я побачила по роботі в Києві... Можу сміливо заявити, що пана Тищенка як главу партійного центру потрібно звільнити і негайно. Це провал роботи Тищенка. Зрозуміло, що мій результат був чітко прив'язаний до роботи в Києві, й зрозуміло, що я теж несу цю спільну відповідальність за те, що відбулося в Києві, але готова сідати та дебатувати публічно на цю тему", – сказала вона.
Що стосується чуток про те, що депутати від "Слуги народу" нібито підуть в інші фракції після оголошення результатів виборів, вона відповіла так: "Ну, буде переформатування коаліції, ну, знайдуть".
"Ми вперше беремо участь у місцевих виборах, а коли ти вперше береш участь... Будь-який результат – це результат "Слуги народу". Якщо говорити про Київ, то Київ мене не вразив. "Слуга народу" могла набрати більше... Люди мали бачити роботу на округах і оцінити її. Тут є чітка прив'язка: мажоритарники на округах і місцеві вибори. Оскільки, коли йдеться про партію, тобто й центральний рейтинг, тобто не так важливо", – сказала вона.
Верещук вважає, що виборці не підтримали "Слугу народу" з цілої низки причин.
"На це вплинув і коронавірус, економічна криза і політичний розбрат. Рекордно низька явка. Вибори під час карантину – потрібно було поставити запитання, чи доцільно було їх проводити. Звичайно, рішення ухвалено й тепер потрібно робити висновки, проте люди не прийшли на ділянки, від слова практично зовсім. Коли на ділянках, де 4 тисячі, приходить умовно 600 людей", – уточнила вона.
За підсумками виборів має бути зроблено кадрові висновки, вважає Верещук: "Тому що, якщо партія буде розвиватися так, то її не буде через кілька років. Партія не зможе вижити в таких умовах, оскільки є партії, яким багато років, але вони демонструють хоч маленьку, але стабільність. Якщо партія "Слуга народу" хоче залишитися партією – їм потрібно буде дуже добре над цим попрацювати".
Як повідомив OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" в Києві набрала трохи більше ніж 10% голосів (за даними екзитполів) і фактично провалила виборчу кампанію. Однак мінімальний бар'єр "слуги" подолали.