Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що у нього не було "жорсткої розмови" із президентом Володимиром Зеленським після скандалу з роботою в розпал карантину ресторану "Велюр" у Києві.

Крім цього, він запевнив, нібито в закладі не працює ніякий "штаб", і він не відає про те, для чого туди навідувалися нардеп Антон Яценко та інші гості. Про це "слуга" розповів у інтерв'ю УП.

"З президентом? Про "Велюр"? Ви жартуєте зараз?" – сказав Тищенко.

Він стверджує, що всі розмови з президентом стосуються винятково штабу Києва. Зокрема, глава держави вказує Тищенку на те, що нині робиться для столиці й що потрібно зробити надалі.

Водночас нардеп наголосив, нібито його слова про роботу штабу в ресторані неправильно зрозуміли.

"У мене немає у "Велюрі" штабу. Це ресторан, який працював на виніс із першого дня цієї проблеми, яка прийшла в нашу країну. Це штучно створений скандал. Ви можете зайти в мій інстаграм. Я пишу, що "Всі ресторани працюють на доставку, дотримуючись усіх правил. У "Велюрі" буваю по роботі штабу або для персональних зустрічей". Розумієте, в чому казуїстика вирваних слів із тексту?" – виправдався він.

Тоді як на запитання про те, що в закладі робив нардеп Антон Яценко, Тищенко сказав, що "не може контролювати його дії". І додав, що Віталій Кисіль, який працює у "Метінвесті", також із ним не зустрічався. За словами нардепа, він взагалі не може відповідати за те, що відбувається в ресторані, коли його там немає.

"Вони не до мене приїздили. Мені немає чого приховувати, я відкрита людина, мене знає вся країна. Київ мене знає, всі мене знають і я знаю у Києві всіх", – підсумував Тищенко, додавши, нібито у "Велюрі" він збирає допомогу для лікарень і працює в рамках підготовки до виборів мера Києва.

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