Розмови із Зеленським не було? Тищенко виправдався за скандал із "Велюром"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що у нього не було "жорсткої розмови" із президентом Володимиром Зеленським після скандалу з роботою в розпал карантину ресторану "Велюр" у Києві.

Крім цього, він запевнив, нібито в закладі не працює ніякий "штаб", і він не відає про те, для чого туди навідувалися нардеп Антон Яценко та інші гості. Про це "слуга" розповів у інтерв'ю УП.

"З президентом? Про "Велюр"? Ви жартуєте зараз?" – сказав Тищенко.

Він стверджує, що всі розмови з президентом стосуються винятково штабу Києва. Зокрема, глава держави вказує Тищенку на те, що нині робиться для столиці й що потрібно зробити надалі.

Водночас нардеп наголосив, нібито його слова про роботу штабу в ресторані неправильно зрозуміли.

"У мене немає у "Велюрі" штабу. Це ресторан, який працював на виніс із першого дня цієї проблеми, яка прийшла в нашу країну. Це штучно створений скандал. Ви можете зайти в мій інстаграм. Я пишу, що "Всі ресторани працюють на доставку, дотримуючись усіх правил. У "Велюрі" буваю по роботі штабу або для персональних зустрічей". Розумієте, в чому казуїстика вирваних слів із тексту?" – виправдався він.

Тоді як на запитання про те, що в закладі робив нардеп Антон Яценко, Тищенко сказав, що "не може контролювати його дії". І додав, що Віталій Кисіль, який працює у "Метінвесті", також із ним не зустрічався. За словами нардепа, він взагалі не може відповідати за те, що відбувається в ресторані, коли його там немає.

"Вони не до мене приїздили. Мені немає чого приховувати, я відкрита людина, мене знає вся країна. Київ мене знає, всі мене знають і я знаю у Києві всіх", – підсумував Тищенко, додавши, нібито у "Велюрі" він збирає допомогу для лікарень і працює в рамках підготовки до виборів мера Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На зустрічах у нібито закритому на карантин київському ресторані "Велюр" нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка був присутній працівник Служби безпеки Євген Ситник, заявили журналісти.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що президент України Володимир Зеленський жорстко обговорив із нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком інцидент навколо роботи його столичного ресторану "Велюр" під час карантину.

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