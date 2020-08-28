Тищенко відповів, що Україні потрібно робити з Донбасом і заговорив про "добре сусідство" з Росією

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко відповів на запитання журналістки про те, що потрібно робити Україні для повернення окупованого Донбасу.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай на YouTube-каналі "Ходят слухи" нардеп висловив упевненість, що політики, які без бою віддали українські території ще понесуть покарання (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він не погодився з тим, що Донбас – це втрачений регіон і нагадав, що ситуація на сході України торкнулася його родини.

"Вся моя родина під бомбардуванням приїхала до Києва. Вони біженці, їм було дуже складно. Мама плаче ночами", – розповів Тищенко.

Нардеп заявив, що ні в якому разі не розглядає силовий варіант повернення Донбасу. За його словами, території потрібно повертати успіхами.

"Тому що в Донецьку живуть українці, ми не можемо займатися братовбивчої війною... Це справжня війна, не громадянська, війна за нашу незалежність. Ми, український народ, відстоюємо свої інтереси. Це наші території", – підкреслив він.

Микола Тищенко відповів на питання про Донбас. Скріншот з відео

Тищенко зазначив, що дуже важливо, щоб в Росії це зрозуміли, прокинулися і пригадали, що колись ми були братніми народами.

"Щоб вони згадали, що якщо хтось претендує на право бути старшим братом, то в родині старші ніколи не кривдили молодших, а навпаки захищали молодших", – заявив нардеп.

"Слуга народу" вважає, що Україна повинна провести демократичні вибори на окупованій території і забрати свої кордони.

"Якщо цього не відбудеться, то цей конфлікт буде нескінченним. Він не вигідний нікому. Ми повинні жити в доброму сусідстві. Російський народ – наші друзі, але керівники, ті люди, які тягнуть в безодню, в розрив, до них дуже багато питань і претензій", – сказав Тищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Микола Тищенко розповів, як ставиться до того, що його тролить блогер Олексій Дурнєв в своєму шоу на Youtube. На його думку, за ним стоять впливові люди.