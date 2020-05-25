Тищенко відмовився платити за проїзд у маршрутці Києва
Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко безкоштовно проїхався в київській маршрутці, пославшись на нібито наявність пільг.
Про це розповів водій громадського транспорту в коментарі блогеру Василю Крутчаку, яким він поділився на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Коля Тищенко настільки хоче стати мером Києва, що готовий навіть робити вигляд, що користується громадським транспортом, як звичайні люди. А не платить він за проїзд не тому, що він поганий, а тому, що він просто не знає, скільки коштує проїзд у маршрутці", – із сарказмом написав автор ролика.
У ньому водій маршрутки розповів, що Тищенко проїхався зі своїм охоронцем усього одну зупинку, після чого вийшов і пересів у власне авто.
"Він проїхав одну зупинку, я його попросив оплатити проїзд, а він каже, що народні депутати мають пільги на проїзд у громадському транспорті. І вийшов. Сів у "Мерседес" позаду, їхав за мною, припаркувався. Він пересів і поїхав, я не став із ним розбиратися", – каже чоловік.
Відзначимо, що насправді нардепи повинні оплачувати проїзд у транспорті. Пізніше держава компенсує їм витрати на це.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше фотограф, який, зокрема, знімає у Верховній Раді України, Ян Доброносов написав, що Тищенко нібито підтвердив, що буде балотуватися в мери Києва.
Нагадаємо, нещодавно журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого, який належить Тищенку, приїжджають політики і представники олігархів.
Українці бурхливо відреагували на гучну новину в мережі: одні користувачі назвали це "бенкетом під час чуми", інші задалися питанням – а як тепер влада буде вмовляти інших підприємців не працювати і нести збитки.
Тищенко, зі свого боку, спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину.
На своїй сторінці в Instagram він написав пост, у якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" в продажності.
Пізніше нардеп раптово змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном "Велюр", подякувавши журналістам за розслідування.
Через деякий час він взагалі заявив, що скандал із рестораном "Велюр" буде регулюватися згідно із законом, однак йому особисто нема за що нести покарання, оскільки він нібито ніяк не пов'язаний із закладом.