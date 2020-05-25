Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко безкоштовно проїхався в київській маршрутці, пославшись на нібито наявність пільг.

Про це розповів водій громадського транспорту в коментарі блогеру Василю Крутчаку, яким він поділився на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Коля Тищенко настільки хоче стати мером Києва, що готовий навіть робити вигляд, що користується громадським транспортом, як звичайні люди. А не платить він за проїзд не тому, що він поганий, а тому, що він просто не знає, скільки коштує проїзд у маршрутці", – із сарказмом написав автор ролика.

Микола Тищенко Скріншот відео

У ньому водій маршрутки розповів, що Тищенко проїхався зі своїм охоронцем усього одну зупинку, після чого вийшов і пересів у власне авто.

"Він проїхав одну зупинку, я його попросив оплатити проїзд, а він каже, що народні депутати мають пільги на проїзд у громадському транспорті. І вийшов. Сів у "Мерседес" позаду, їхав за мною, припаркувався. Він пересів і поїхав, я не став із ним розбиратися", – каже чоловік.

Відзначимо, що насправді нардепи повинні оплачувати проїзд у транспорті. Пізніше держава компенсує їм витрати на це.

Як повідомляв OBOZREVATEL: