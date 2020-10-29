Тищенко видав інструкцію, як лікуватися від коронавірусу

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко сказав, що лікується від коронавірусу (COVID-19), приймаючи магній, цинк, ехінацею та вітамін С.

За його словами, він щодня п'є щонайменше три літри води. Про це політик повідомив у своєму телеграм-каналі.

"З перших днів захворювання на COVID-19 мене багато хто питає, що призначили лікарі, як лікуюся. Так ось, насамперед необхідно пити магній, цинк, ехінацею, вітамін С і щонайменше 3 літри води в день! Не буду писати про антибіотики. Це вже необхідно приймати тільки за призначенням лікаря. Поменше фізичних навантажень", – написав депутат.

Водночас Тищенко закликав не займатися самолікуванням, а за перших симптомів хвороби звертатися до лікаря.

Нагадаємо, 16 жовтня нардеп Микола Тищенко сказав, що заразився коронавірусом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, у парламентській фракції "Слуга народу" коронавірусом хворіють щонайменше десять осіб.