Тищенко вчив Комарницького давати інтерв'ю і обговорював план щодо Лероса: деталі нових плівок

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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Плівки Лероса

Нардеп від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко нібито вчив колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького правильно давати інтерв'ю журналістам щодо обшуків СБУ в його будинку.

Це випливає зі скандальних записів їхніх розмов, які опублікував нардеп Гео Лерос. На аудіо голоси, схожі на Тищенка і Комарницького, обговорюють, як запустити програми проти невгодного Лероса, "слуги" Олександра Дубінського та інших політичних опонентів (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Так, розмова "слуги народу" й екс-депутата Київради відбувалася через гучний зв’язок. Під час неї вони подзвонили кореспонденту видання "Вести" Антону і почали давати йому вказівки щодо написання матеріалу про обшуки в будинку Комарницького, пов'язані з корупцією довкола будівництва Воскресенського мосту.

"Дивіться, слухайте, плани мого будинку шукали і Воскресенський міст. Плани мого будинку, де живе моя дружина і четверо дітей... Вриваються озброєні охоронці. Більше 20-ти осіб, Антон, більше 20-ти осіб у бронежилетах, оточують будинок, залишилося тільки танки підтягнути..." – описав Тищенко передісторію подій словами Комарницького.

З пояснень "слуги" випливає, що журналіст мав подати все так, аби читачі зрозуміли, як змінилося ставлення до бізнесу в країні після того, як "президент пообіцяв будь-якому бізнесмену, який вкладає в Україну, бізнесняню".

Тищенко вчив Комарницького давати інтерв'ю і обговорював план щодо Лероса: деталі нових плівок

Водночас Комарницький уточнив товаришу, що він фігурує в справі як адвокат, адже він є офіційним директором юридичної компанії.

"Ну це зрозуміло... Тепер: старший син повівся як чоловік. У дім не пустив без появи адвоката... Тому що є інсайдерська інформація, що вони хотіли в будинок підкинути зброю і наркотики", – продовжив Тищенко.

Тищенко вчив Комарницького давати інтерв'ю і обговорював план щодо Лероса: деталі нових плівок

Далі "слуга" почав перераховувати, кого з нинішніх або вже колишніх політиків потрібно згадати в матеріалі.

"Там конфлікт Вавриш, Богдан, Столар, брати Горові і з того боку брати Клички. І ще треба туди засунути їх групами, це Дубінський і Лерос. Приплести ще й Олександра Третьякова, який партнер Олександра Ткаченка, міноритарний партнер і власник ігрового бізнесу. Можна все ось це, влазить в одну купу", – заявив Тищенко.

Тищенко вчив Комарницького давати інтерв'ю і обговорював план щодо Лероса: деталі нових плівок

Крім цього, нардеп уточнив, що також потрібно вказати в статті, нібито Комарницький події під час обшуків у його будинку прокоментувати не може, бо "дізнався про них із новин".

"Та ні, ну позиція яка, що бл*ть знати не знаю, ну а яка позиція?! Ну я що, буду розповідати, у кого хто які "ванти" купував", – додав від себе сам ексдепутат Київської міськради.

Тищенко вчив Комарницького давати інтерв'ю і обговорював план щодо Лероса: деталі нових плівок
Тищенко вчив Комарницького давати інтерв'ю і обговорював план щодо Лероса: деталі нових плівок
Тищенко вчив Комарницького давати інтерв'ю і обговорював план щодо Лероса: деталі нових плівок

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня народний депутат України Гео Лерос опублікував записи розмов нібито заступника фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка і колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, в яких фігурує ім'я голови Офісу президента Андрія Єрмака.

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