Тищенко в штабі "Слуги" хвалився, що він "від Єрмака": глава ОП прояснив ситуацію

Глава ОПУ Андрій Єрмак сказав, що нардеп Микола Тищенко не звертався до нього з проханнями, після того, як пройшов до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

В інтерв'ю "Бабелю" він розповів, що рішення про те, що Тищенко очолить передвиборний штаб "слуг" на місцевих виборах в Києві, приймали без нього. Однак він визнав, що знає про конфлікт нардепа зі столичними мажоритарниками – нібито Тищенко на зустрічах говорив, що він "від Єрмака".

"Конфлікт у Києві, на жаль, був закладений ще на старті. Було кілька груп впливу, які цей конфлікт привнесли. Я точно можу сказати, що говорив про це Миколі і мажоритарникам: ніхто не має права представлятися де-небудь від мого імені. Якщо хтось таке собі дозволяє, це, м'яко кажучи, неправильно", – зазначив Єрмак.

Також глава ОП повідомив, що нардеп Тищенко в житті та на екрані – дві різні людини.

"Я дружу з Колею, який в житті. Він балотувався як мажоритарник в складному окрузі Києва і переміг Олександра Третьякова, справедливо, я вважаю, потрапивши в парламент. Після цього я сказав йому: дивись, я хочу, щоб у тебе вийшло, буду пишатися тобою, але давай відразу домовимося – ніяких прохань. Він навіть до мене не звертався", – сказав він.

Крім того Єрмак назвав опубліковані плівки нардепа Гео Лероса "фейком". Нагадаємо, що раніше Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка, "смотрящего" за Києвом Дениса Комарницького та одного з його партнерів.

Відзначимо, що Микола Тищенко є кумом голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Колишній глава ОП Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону говорив про істотний вплив Тищенка на президента Володимира Зеленського.

З чуток, в 90-х Тищенко був активним учасником злочинних угруповань, завдяки допомозі яких сколотив цілий статок.

Судячи з ряду розслідувань, ресторатором Микола Тищенко став не просто так. Стартовий капітал для свого бізнесу він заробив далеко не чесним шляхом. Так, за інформацією видання "Відкрита Україна", раніше шоумен мав злодійську кличку "Коля Оболонський".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Гео Лерос заявив, що ДБР нагряне до нього з обшуками через нові "плівки Єрмака".