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29 березня • оновлено в 21:42
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"Слуги" Тищенко та Куницький влаштували матірну сварку на засіданні фракції. Відео

5.9т
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Народні депутати від "Слуги народу" Олександр Куницький та Микола Тищенко посварилися на засіданні своєї фракції.

Відповідне відео опублікувало видання "Цензор.НЕТ". Судячи з кадрів, народні обранці обговорювали якусь публікацію в анонімному Telegram-каналі "Темный рыцарь" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Тищенко та Куницький посварилися на засіданні фракції

Тищенко та Куницький посварилися на засіданні фракції

Колаж

"Давай, розкажи мені, куди мені йти?!" – чутно на записі голос Куницького. У цей момент Тищенко підійшов до колеги і почав звинувачувати його в тому, що той нібито опублікував пост у Telegram-каналі.

Куницький у відповідь сказав, що Тищенко "кашляє на нього". "Одягни маску!.. Колю, молодець, дедуктивний метод відмінний... Включи голову! .. Припини кричати, ти що, думаєш, ти тут найрозумніший?" – кричав народний депутат.

Тищенко

Тищенко

Скрін відео

Тищенко

Тищенко

Скрін відео

Одному з присутніх навіть довелося втрутитися в конфлікт.

Обережно! Ненормативна лексика!

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Куницький потрапив у скандал в одному з ресторанів швидкого харчування в Харкові. У конфлікт із ним вступив блогер.

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Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Олександр Куницький Микола Тищенко
Місце
Україна
Теги
видео політика Партія Слуга народу
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Д е б и л ы, б л я !)))
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Убить гадов - и делов. Это не люди, это НЕлюди, так что Тищенко, которого опустили в 1996 г. на Оболони, может так не кукарекать - и так он петух. А вот его визави скоро почувствует Куницкий скоро почувствует все прелести ЗАКАЗА от того же Коли. Вот увидите. Заказ уже размещен.
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