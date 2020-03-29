Народні депутати від "Слуги народу" Олександр Куницький та Микола Тищенко посварилися на засіданні своєї фракції.

Відповідне відео опублікувало видання "Цензор.НЕТ". Судячи з кадрів, народні обранці обговорювали якусь публікацію в анонімному Telegram-каналі "Темный рыцарь" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Тищенко та Куницький посварилися на засіданні фракції Колаж

"Давай, розкажи мені, куди мені йти?!" – чутно на записі голос Куницького. У цей момент Тищенко підійшов до колеги і почав звинувачувати його в тому, що той нібито опублікував пост у Telegram-каналі.

Куницький у відповідь сказав, що Тищенко "кашляє на нього". "Одягни маску!.. Колю, молодець, дедуктивний метод відмінний... Включи голову! .. Припини кричати, ти що, думаєш, ти тут найрозумніший?" – кричав народний депутат.

Тищенко Скрін відео

Тищенко Скрін відео

Одному з присутніх навіть довелося втрутитися в конфлікт.

Обережно! Ненормативна лексика!

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Куницький потрапив у скандал в одному з ресторанів швидкого харчування в Харкові. У конфлікт із ним вступив блогер.

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