Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко раптово змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном "Велюр", подякувавши журналістам за розслідування.

Він також звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням встановити однакові правила для роботи великого, середнього і малого бізнесу під час карантину. Про це політик написав у своєму Instagram.

"Потрібно вже зараз розробити чіткі правила і дозволити відкриття ринків, невеликих магазинів, кав'ярень, кондитерських, ресторанів. Міській і обласній владі – забезпечити контроль їхньої роботи, відповідно до встановлених норм і правил", – заявив нардеп.

Микола Тищенко

Зокрема, Тищенко зазначив, що через введення карантинних заходів, працює тільки великий бізнес, а середній і малий "помирає". Також він висловив переконання, що в цій ситуації повинні бути чесні правила – "одні і для всіх".

"Чому великі маркети працюють, збираючи в закритому приміщенні сотні людей, а ринки ми навіть не плануємо відкривати? Чому каву на Оболонській набережній або в Макдональдс із собою можна взяти, а маленька кав'ярня, яка дотримується всіх заходів безпеки, закрита?" – обурився Тищенко.

Постскриптум "слуга народу" подякував Денису Бігусу за роботу (журналістське розслідування щодо діяльності його ресторану "Велюр" в умовах карантину), зазначивши, що контроль влади необхідний.

"Робимо одну спільну справу – міняємо країну", – підсумував він.

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