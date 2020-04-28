Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко раптово змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном "Велюр", подякувавши журналістам за розслідування.

Він також звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням встановити однакові правила для роботи великого, середнього і малого бізнесу під час карантину. Про це політик написав у своєму Instagram.

"Потрібно вже зараз розробити чіткі правила і дозволити відкриття ринків, невеликих магазинів, кав'ярень, кондитерських, ресторанів. Міській і обласній владі – забезпечити контроль їхньої роботи, відповідно до встановлених норм і правил", – заявив нардеп.

Микола Тищенко

Зокрема, Тищенко зазначив, що через введення карантинних заходів, працює тільки великий бізнес, а середній і малий "помирає". Також він висловив переконання, що в цій ситуації повинні бути чесні правила – "одні і для всіх".

"Чому великі маркети працюють, збираючи в закритому приміщенні сотні людей, а ринки ми навіть не плануємо відкривати? Чому каву на Оболонській набережній або в Макдональдс із собою можна взяти, а маленька кав'ярня, яка дотримується всіх заходів безпеки, закрита?" – обурився Тищенко.

Постскриптум "слуга народу" подякував Денису Бігусу за роботу (журналістське розслідування щодо діяльності його ресторану "Велюр" в умовах карантину), зазначивши, що контроль влади необхідний.

"Робимо одну спільну справу – міняємо країну", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти зняли, як до закладу "Велюр" на Льва Толстого, який належить Тищенку, приїжджають політики і представники олігархів.

Це викликало шквал критики в соціальних мережах. Одні користувачі назвали це "бенкетом під час чуми", інші поцікавилися – як тепер влада умовлятиме інших підприємців не працювати і нести збитки.

Микола Тищенко спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює, всупереч введеному в Україні карантину, і звинуватив журналістів у продажності.

Столична поліція провела перевірку ресторану "Велюр" нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який потрапив у скандал.

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