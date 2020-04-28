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28 квітня • оновлено в 23:27
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Тищенко раптово дав задню у скандалі з "Велюром" і подякував ЗМІ

17.2т
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Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко раптово змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном "Велюр", подякувавши журналістам за розслідування.

Він також звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням встановити однакові правила для роботи великого, середнього і малого бізнесу під час карантину. Про це політик написав у своєму Instagram.

"Потрібно вже зараз розробити чіткі правила і дозволити відкриття ринків, невеликих магазинів, кав'ярень, кондитерських, ресторанів. Міській і обласній владі – забезпечити контроль їхньої роботи, відповідно до встановлених норм і правил", – заявив нардеп.

Микола Тищенко

Микола Тищенко

Зокрема, Тищенко зазначив, що через введення карантинних заходів, працює тільки великий бізнес, а середній і малий "помирає". Також він висловив переконання, що в цій ситуації повинні бути чесні правила – "одні і для всіх".

"Чому великі маркети працюють, збираючи в закритому приміщенні сотні людей, а ринки ми навіть не плануємо відкривати? Чому каву на Оболонській набережній або в Макдональдс із собою можна взяти, а маленька кав'ярня, яка дотримується всіх заходів безпеки, закрита?" – обурився Тищенко.

Постскриптум "слуга народу" подякував Денису Бігусу за роботу (журналістське розслідування щодо діяльності його ресторану "Велюр" в умовах карантину), зазначивши, що контроль влади необхідний.

"Робимо одну спільну справу – міняємо країну", – підсумував він.

Звертаюся до Прем'єр міністру Денис Шмигаль. У ВООЗ кажуть, що послаблювати карантин рано і коронавірус це надовго. Разом з тим добре розумію, що нам доведеться поступово з нього якщо і не виходити повністю, то послаблювати точно. Потрібно вже зараз розробити чіткі правила і дозволити відкриття ринків, невеликих магазинів, кав'ярень, кондитерських, ресторанів 😉☝️. Міським і обласній владі - забезпечити контроль їх роботи, згідно встановлених норм і правил. Сьогодні, на жаль, працює тільки великий бізнес. Середній та малий помирає. У містах на ринках торгують не тільки фермери, як прийнято вважати - це і ФОП, і навіть невеликі компанії, часто це сімейний бізнес. Чому великі маркети працюють, збираючи в закритому приміщенні сотні людей, а ринки ми навіть не плануємо відкривати? Чому кава на Оболонській набережній або в Макдональдс з собою можна взяти, а маленька кав'ярня, що дотримує всі заходи безпеки закрита? Повинні бути чесні правила одні й для всіх. # за_карантін_без_маразмов P. s Дякую Денису Бігус за роботу. Контроль влади необхідний 🤝Делаем одну спільну справу - міняємо країну.

Допіс, Поширення Микола Тищенко (@nikolaytyshchenko)

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Карантин в Україні
Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна
Тег
Ресторан "Велюр"
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Золотая Сонька
Золотая Сонька
хотите раздразнить народ - запустите пустзвона тищенко
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canger ralph
canger ralph
Штраф хотя бы за себя он заплатил?
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
прекрасный образ гнилой души...
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