Тищенко про Донбас: дістало, ми беремо справу у свої руки

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко впевнений, що зможе допомогти у встановленні миру на Донбасі.

Про це він заявив в коментарі журналістам Telegram-каналу PavlovskyNews. Відео було опубліковано в середу, 30 вересня.

Тищенко прокоментував своє входження в парламентську групу щодо Донбасу, зазначивши, що він "з 18 років домовляється".

"У мене є найголовніший і важливий козир – я "рукопожатный". Ось запам'ятайте цей вислів. Сьогодні Володимир Олександрович "рукопожатний" у всьому світі. Сьогодні команда президента "рукопожатна" у всій країні, і щоб не відбувалося, ми робимо нашу роботу. Те, що обіцяли виборцям", – сказав Тищенко.

Нардеп стверджує, що проти команди президента працюють всі політичні сили, які "розривають батьківщину на шматки".

"Одна політична сила декларує себе куріпками миру. Інша – курми миру. Одні на заході говорять про "мову, віру"... А на сході – інші гасла. І триває це вже 30 років. Досить. Дістало. Ми беремо справу в свої руки. Ми – команда президента", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, недавно нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що увійшов до парламентської групи із законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі. Він висловив бажання допомогти президенту в досягненні миру на сході України.

Але в ТКГ заявили, що питання включення Тищенка до складу делегації навіть не обговорювалося, а всі народні депутати можуть допомагати процесу досягнення миру на Донбасі в рамках своєї роботи у Верховній Раді.