Тищенко потролив журналістів після питань про "Джокера": відео

Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко дивно відреагував на запитання журналістів про його скандальну переписку з пранкери "Джокером".

На ролику, яке опублікувало "Новое время", видно як, нардеп тільки посміхається на запитання преси та махає руками (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Микола Тищенко Скріншот відео

"У нас гляділки, хто кого передивиться. Я принципово не піду, буду слухати ваші питання. Я хочу з журналістами поговорити, поспілкуватися. Я люблю всіх журналістів! Я хочу, щоб ви знали: журналісти – професія най-найважливіша для нас у політиці", – уїдливо сказав він.

"Найважливіша позиція всіх журналістів – відстоювати думку народу. Народ вимагає змін, друзі. Тому ми, команда, політична партія "Слуга народу" – за зміни в країні. Дякую", – з усмішкою звернувся він до журналістів і пішов від них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Тищенко ооромився, розповідаючи про нашумілу "формулу Штайнмаєра". Вирішення конфлікту на Донбасі Тищенко спробував пояснити через "насос" і "гумову ляльку". З цими предметами він порівняв Україну.

Також у серпні Тищенко не зміг чітко відповісти на запитання про Іловайську трагедію. Через це він образився на журналістку "Радіо Свобода" і надалі відмовився з нею спілкуватися.

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