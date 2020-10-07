Тищенко попросив СБУ виділити Леросу охорону й відхрестився від плівок
Заступник фракції "Слуга народу" Микола Тищенко попросив Службу безпеки виділити виведеному з фракції Гео Леросу охорону після оприлюднення ним другої серії компрометувальних записів розмов нардепа із ексдепутатом Київміськради Денисом Комарницьким.
Плівки він назвав інструментом впливу на нього і спробою перешкодити представникам команди Зеленського отримати перемогу на виборах у столиці. Такими коментарями нардеп поділився з виданням "Страна" і PavlovskyNEWS.
"Як і попередні плівки, друга серія є фейком. Це інструмент впливу на мене як на главу Київської організації партії "Слуга народу". Спроба перешкодити команді президента перемогти на місцевих виборах у Києві", – заявив Тищенко.
Нардеп висловив переконання, що Лероса використовують, ймовірно, ті, "хто привів його в політику". Тому він попросив СБУ дати йому охорону.
"У мене немає ні краплі симпатії до цього корупціонера на муралах. Але, як гуманна людина, я звернувся до голови служби безпеки України Івана Баканова з проханням забезпечити нардепа Лероса державною охороною, щоб він почувався в безпеці", – повідомив Тищенко.
На його думку, захист Леросу знадобиться в разі "виникнення в нього чергової геніальної ідеї підпалити власний автомобіль або ще щось зробити заради піару".
Нагадаємо, що на оприлюднених скандальних записах голоси, схожі на Тищенка і Комарницького, серед іншого обговорюють обшуки у другого в справі про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту. Загалом, плівки представлено як доказ причетності вищого керівництва країни до корупції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
спершу народний депутат України Гео Лерос заявив, що має аудіозаписи, на яких колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький і "слуга народу" Микола Тищенко нібито планують на нього замах.
1 жовтня Лерос дійсно опублікував записи розмов нібито Тищенка і Комарницького, в яких фігурує ім'я голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Згодом Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, "наглядача" над Києвом Дениса Комарницького і одного з його партнерів. У ньому фігуранти переговорів обговорюють, як відбілити репутацію Тищенка, а також погрози Леросу.