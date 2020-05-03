Тищенко пообіцяв, що "Велюр" заплатить штраф і назвав умову
Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що ресторан "Велюр" сплатить штраф, якщо порушення в його роботі в карантин дійсно були зафіксовані.
Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook у неділю, 3 травня. Він сказав, що "директор ресторану оплатить штраф у цю ж секунду".
"І я особисто це проконтролюю", – додав Тищенко. "Слуга" також сказав, що "своїми руками буде готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину". Подробиць такої ініціативи нардеп поки не повідомив.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого, який належить Тищенку, приїжджають політики та представники олігархів.
Тищенко спростував інформацію про те, що "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, у якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" в продажності.
Пізніше нардеп змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном, подякувавши журналістам за розслідування.
Нагадаємо, діапазон цін на певні страви в ресторані Тищенка в 10 разів вищі, ніж у середньому київському кафе.