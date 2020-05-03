Тищенко пообіцяв, що "Велюр" заплатить штраф і назвав умову

Дарина Дурова Політика 18:31, 3.05.2020 Оновлено: 18:34, 3.05.2020

Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що ресторан "Велюр" сплатить штраф, якщо порушення в його роботі в карантин дійсно були зафіксовані.

Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook у неділю, 3 травня. Він сказав, що "директор ресторану оплатить штраф у цю ж секунду".

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Колаж

"І я особисто це проконтролюю", – додав Тищенко. "Слуга" також сказав, що "своїми руками буде готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину". Подробиць такої ініціативи нардеп поки не повідомив.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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