Тищенко пообіцяв, що "Велюр" заплатить штраф і назвав умову

Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що ресторан "Велюр" сплатить штраф, якщо порушення в його роботі в карантин дійсно були зафіксовані.

Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook у неділю, 3 травня. Він сказав, що "директор ресторану оплатить штраф у цю ж секунду".

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"І я особисто це проконтролюю", – додав Тищенко. "Слуга" також сказав, що "своїми руками буде готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину". Подробиць такої ініціативи нардеп поки не повідомив.

Як повідомляв OBOZREVATEL: