Тищенко переграв Верещук, а Пальчевський засвітив забудовників: кого висунули до Київради

Київ, як і інші великі міста, завісили білбордами з рекламою кандидатів на посади мерів. Політики озвучують правильні промови, опозиційні кандидати ходять вулицями і знаходять помилки діючої влади, а поки що діючі бургомістри нагадують про свої досягнення.

Справжні наміри кандидатів можна дізнатися, глянувши в запропонований список депутатів. А там: багаторічні сторожили, представники забудовників, звільнені зі скандалом чиновники, телеведучі і навіть чоловіки співачок.

Про те, кого найбільші партії Києва висунули в депутати міськради – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Перемога Пальчевського

Очолив список сам кандидат у мери. Другий номер глава його штабу – Анастасія Батищева. У коментарях ЗМІ вона розповідала, що живе недалеко від політика і надихнулася його полум'яними промовами по телебаченню, мовляв, так і потрапила в політику.

А ось далі, уважно придивившись, серед кандидатів від Пальчевського можна зустріти як нові обличчя, так і добре відомих діячів. Наприклад, Денис Комарницький відомий забудовник, якого в ЗМІ називають "смотрящим за забудовами". У середині 2000-х він був співголовою фракції Блоку Черновецького в Київраді.

Свій слід залишив і нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар. До списку потрапила член його сім'ї (за непідтвердженою інформацією Людмила Костенко).

У фракції Черновецкого був і Павло Тесленко. А тепер він – у списку Пальчевського. Серед відомих учасників списку – громадський діяльно Олександр Пабат ("Громадський актив Києва"). Його пов'язують із мільярдером Василем Хмельницьким.

У списку є депутатка зі стажем Олена Антонова – соратниця політика Віктора Пилипишина, яка довгі роки займала крісло в Київраді і не планує залишати свою посаду.

У списку опинилися колишні представники комунальних підприємств, менеджер "Київміськбуду", екскерівники районів столиці. Загалом же більшість присутніх уже побували в міськраді, розуміють, що і як працює в столиці та частково ангажовані зв'язками або із забудовниками (або ж самі ними є), або ж із комунальними підприємствами.

ОПЗЖ

У списку "Опозиційної платформи – За життя" 86 осіб. Серед них колишні "господарі" столиці, одіозні правоохоронці і "темні конячки".

Перший номер у списку ОПЗЖ – колишній глава КМДА (2010-2013) Олександр Попов. За часів Януковича був народним депутатом від Партії регіонів, двічі – міністром з питань житлово-комунального господарства. На Попова покладали відповідальність за силовий розгін і побиття учасників Євромайдану, на допитах він заперечував це. А на одному і зовсім заявив, що виконував розпорядження тодішнього секретаря РНБО Андрія Клюєва.

"Ноунейм" Юлія Сімуніна (№2). Вона наполегливо зберігає "анонімність" – навіть на питання виборців у Facebook відповідає ухильно і без подробиць. OBOZREVATEL з'ясував, що Сімуніна родом із Донецька, вона є приватною підприємницею (здавання майна в оренду) і єдиною засновницею ТОВ "Центральне БТІ" (зареєстровано в липні 2014 г.). У 2017 році вона намагалася очолити Київське міське бюро технічної інвентаризації, але не зрослося. Чим Юлія Сімуніна заслужила "верхівку" списку ОПЗЖ – теж поки під питанням.

Третій у списку – Михайло Царенко. У 2010 році був обраний депутатом Броварської районної ради від Партії регіонів і очолював його, паралельно займаючи посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації. А ще Царенко запам'ятався за діяльністю "Київзеленбуду" (в 2012/14 роках був гендиректором) – точніше, скандалом із "розпилом" на каштанах. Виявилося, що з 289-ти висаджених навесні 2013 року в столиці каштанів тільки два виявилися сорту "Бріоті". Тобто, дорогі італійські (по 430 євро кожен) підмінили звичайними.

Під четвертим номером – одіозний експравоохоронець Олександр Плужник. Уродженець Донецької області довгий час жив і працював у Полтавській області, а потім перебрався в столицю. З липня 2010 по травень 2012 року він обіймав посаду начальника управління із боротьби з організованою злочинністю (ГУМВС України в м. Києві). У кулуарах його називали "найбагатшим ментом" і навіть "перевертнем у погонах".

Плужника намагалися зняти після повідомлень про катування людей убозівцями, однак йому вдалося втриматися. Говорили, що Плужника активно підтримували олігарх Дмитро Фірташ і Олександр Попов, який сьогодні знову збирається "взяти" Київ.

Під номером 10 в єдиному списку йде депутат Київради Володимир Яловий. Всього кілька днів тому, 24 вересня, команду ексмера Олександра Омельченка в Київраді (фракцію "Єдність") в останній день каденції покинули одразу п'ятеро депутатів. Серед них був давній соратник Сан Санича Володимир Яловий та його син Костянтин – який є зятем колишнього регіонала Віктора Пилипишина. Відзначимо. Яловий-старший був багаторічним соратником Омельченка.

Також до Київської міської ради балотується колишній заступник голови правління "Укргазбанку" Сергій Маломуж (36 в єдиному списку ОПЗЖ), підозрюваний у привласненні 39 млн гривень з державного бюджету. Згідно з кримінальним провадженням 757/39857/19-к, яке розглядає Святошинський районний суд Києва, протягом 2008-2009 років Маломуж, за попередньою змовою з іншим заступником голови правління "Укргазбанку" Олексієм Омельяненком і керівником підприємства, організував схему з виведення державних коштів.

Під шостим номером у списку йде адвокат Медведчука Ігор Кириленко.

"Слуга народу"

Список партії влади очолила дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба. Що цікаво, в список також потрапили і друзі нардепа Миколи Тищенка з його телевізійного минулого. Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, всередині партії розгорнулася справжня війна. Ірина Верещук, яка висунута від партії на посаду мера, була проти медійних осіб, які активно просував Тишенко.

У результаті, як видно, Микола в цій боротьбі здобув перемогу. До списку потрапила його колишня продюсерка в програмі "Ревізор" Вікторія Бурдукова, ведучий Михайло Присяжнюк, кримінологиня "Битви екстрасенсів" Анна Маляр, представниця асоціації шеф-кухарів Ігор Брагін, чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая.

Крім того, в списку є кілька місцевих чиновників, колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Явних лобістів забудовників у списку "слуг" немає, проте він чітко показує, хто насправді керує партією в столиці. І це далеко не Ірина Верещук.

"Європейська Солідарність"

Список Європейської Солідарності від "Європейської солідарності" очолила дружина п'ятого президента Марина Порошенко. У список потрапили кілька відомих політологів, кілька колишніх журналістів. А ще глава наглядової ради "Фуршета" і чоловік співачки Софії Ахат Ігор Баленко.

У списку також опинилася Міла Ковалевська, яка до війни їздила в Росії і мала відношення до політичного активу "Єдиної Росії". Звинувачення в любові до Путіна політикиня на своїй сторінці спростувала. Мовляв, так, у Росії бувала, як і багато українців до війни, але зараз вважає РФ агресором.

Відзначимо, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко також іще до війни схвально відгукувався про Путіна і виступав на захист "російськомовних". Але після свої переконання змінив. Кожна людина, навіть якщо вона політик, має право на трансформацію своїх політичних переконань, тим більше в умовах, коли сусідня країна почала проти нас війну.

До партії потрапив також співробітник СБУ Ігор Конаненко (був заступником глави відомства за президентства Петра Порошенка), народні депутати минулих скликань.

"Батьківщина"

Список "Батьківщини" очолив їх кандидат у мери, діючий нардеп Олексій Кучеренко. Загалом до списку потрапили політики, які вже не один рік є членами "Батьківщини": Алла Шлапак, Денис Москаль. До слова, "Наші гроші" називають Москаля бізнес-партнером засновників будівельної компанії "Stolitsa Group" Влади Молчанової, яка була довіреною особою кандидата в президенти Юлії Тимошенко у Святошинському районі Києва.

Також у списку звільнений заступник мера столиці Володимир Слончак. Його за порушення ПДР зупинила поліція, у відповідь він влаштував скандал і навіть підняв руку на правоохоронця. У результаті Слончак зі скандалом вигнали з КМДА.

У списку також кілька чинних чиновників і політиків. Наприклад, депутат-довгожитель Олександр Бродський. Він запам'ятався тим, що напередодні виборів у своїх агітаційних наметах продавав картоплю за ціною 1 грн за кг (фактично, роздавав даром). Про це написало місцеве видання КиевВласть, назвавши це підкупом.

"За майбутнє"

Список "За Майбутнє" очолив Сергій Гусовський (він же висунутий на кандидатом у мери від цієї партії). Політик був прихильником "Слуг народу", але потім союз розпався, а депутат приєднався до нових соратників. У списку – плавець Денис Силантьєв, який уже не вперше намагається зайти в політику.

Сергій Розвадовський – бізнес-тренер, автор курсів, який активно рекламується в соцмережах. Іще один кандидат Максим Борозенець у 2015 році був обраний депутатом Київської міської ради від партії "Самопомочі". У 2018 році через скандал із виділенням землі сім'ї однопартійця, виключений із партії.

З 2016-му році Борозенець потрапив до переліку неефективних депутатів Київради, які не голосують за більшість питань. Крім того, політик потрапляв у скандали через порушення в декларуванні.

Омельченко

Очолив список Олександр Омельченко, в нього ж потрапив його син Олександр Олександрович Омельченко. Другий номер – Віталій Павлик, який вважається членом команди ексмера Черновецького. Що цікаво, у переліку відразу (4!) Омельченка Олександра Олександровича і їх однофамільниця Олена. Ймовірно, всі родичі ексмера.

У списку також є люди Леоніда Черновецького (були в його фракції): Роман Ярошенко, Сергій Кримчак. Серед скандальних кандидатів – Товмасян Ваган. За даними "Чесно", в 2016-му Товмасян придбав Toyota Land Cruiser 2008 року випуску всього за 149 тис. грн. За його поясненнями, таку низьку ціну в договорі вказано на прохання продавця автомобіля. Така сума може свідчити про мінімізацію податків, ухиляння від обов'язкового фінансового моніторингу банківських операцій, і перевірки походження коштів.

У 2015-му депутат фігурував одразу в двох рейтингах. Він зайняв серед столичних обранців 1-ше місце за розміром фінансових активів – майже 50 млн грн, а також 4-те місце – за рівнем доходів.

"Голос"

Ведучий Сергій Притула висунутий кандидатом у мери, а ось від запасного майданчика у вигляді Київради вчергове відмовився. Йому закидають те, що і під час парламентських виборів він навмисно зайняв таке місце в списках "Голосу", з яким практично неможливо потрапити в Раду.

Мовляв, Притула використовує своє ім'я для того, щоб заводити у владу прихильників, але сам відмовляється йти в політику і залишається просто ведучим і волонтером.

Першим номером у списку став ідеолог ProZorro, колишній глава митниці Максим Нефьодов. Зеленський його звільнив за провал наповнення бюджету. Нефьодов відрізнявся сміливими заявами (він підтримував ЛГБТ-спільноту, ринкові тарифи на газ для населення, відкриття ринку землі). Опоненти звинувачували його в зв'язках із Джорджом Соросом, на що Нефьодов найчастіше просто жартує.

У список також потрапила юристка Зоя Ярош, колишній заступник міністра охорони здоров'я Уляни Супрун Олександр Лінчевський, а також маловідомі представники Демоальянса, місцевого осередку "Голосу".

УДАР

Список УДАРу очолив Віталій Кличко, а на другому місці відомий футболіст Олександр Шовковський. Серед відомих прізвищ Юлія Лимар (вона є однією з творців сайту "Главком"), колишній держсекретар Мінагро Владислав Андронов, директор Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан і ціла група діючих депутатів-соратників Кличка.

Перша десятка списку виглядає так:

Віталій Кличко Олександр Шовковський Юлія Лимар Катерина Кириченко Владислав Андронов Роман Романюк Дмитро Білоцерківець Володимир Бондаренко Леся Петровська Юлія Хан

Як уже писав OBOZREVATEL, саме від місцевих депутатів залежати, куди і як розподілять мільярдні бюджети міст. Саме вони ухвалюють рішення, які стосуються життя кожного українця. І від того, який ми вибір зробимо 25 жовтня, залежатиме, як ми проживемо наступні кілька років.