Тищенко озвучив позицію щодо Донбасу і відмовився говорити про кумівство з Єрмаком. Відео

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко вважає, що в питанні деокупації ОРДЛО потрібно "домовлятися з усіма, хто бачить вирішення конфлікту мирним шляхом, але при цьому не йти на компроміси".

Своєю позицією він поділився під час спілкування з журналістами біля Верховної Ради. Відео коментаря опубліковано на YouTube-каналі Pavlovsky News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На питання про кумівство з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і можливе лобіювання вступу Тищенка в нову парламентську групу з Донбасу, він відповів питанням: "Ви пам'ятаєте, що я народний депутат України і заступник голови фракції?"

Також Тищенко прокоментував нещодавнє призначення в Тристоронню контактну групу Фокіна: "Він професіонал і на своєму місці".

Нардеп повідомив про плани найближчим часом відвідати лінію розмежування на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня Тищенко повідомив, що нібито увійшов до парламентської групи щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.

При цьому перший заступник голови делегації України в ТКГ щодо Донбасу, віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков сказав, що питання про можливе включення Тищенка до складу делегації в Тристоронній контактній групі навіть не обговорювалося.