Тищенко не зміг відповісти на питання, скільки нардепів у Раді. Відео

Тищенко не зміг відповісти на питання, скільки нардепів у Раді

Народний депутат партії "Слуга народу" Микола Тищенко не зміг відповісти на питання журналістки про те, скільки народних депутатів працює у Верховній Раді.

Індицент трапився 19 червня у ефірі програми "Всьо по бєспрєдєлу" на "Апостроф TV". Ведуча задала просте питання про кількість депутатів у Раді, але нардеп почав плутатися і спочатку сказав, що їх 200, а потім 405.

Пізніше він передумав та сказав, що їх 425. При цьому Роксана зазначила, що депутатів трохи більше. Щоб реабілітуватися, Тищенко поскаржився на те, що у нього вже погана пам'ять, а депутати постійно "виходять і заходять".

Варто зазначити, що на сайті Верховної Ради вказано, що станом на 20 червня в Раді нараховується 423 народних депутатів. При цьому в конституційному складі Верховної Ради України зазначено 450 народних обранців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічниця Тищенка Мар'яна Михолап зганьбилася, заявивши, що у Верховній Раді 300 депутатів, а Леонід Кучма – перший президент України.