Тіньові схеми та робота з Хомутинніком: спливли скандальні факти про члена "Слуги народу"

Двадцятим номером у списку "Слуга народу" став юрист Данило Гетьманцев, який пов'язаний із одіозним народним депутатом від групи "Відродження" Віталієм Хомутинніком.

У них є спільний бізнес, який довгий час перебував під санкціями, однак продовжував успішно працювати зокрема завдяки юридичним зусиллям нинішнього члена команди Зе. Судячи з усього, за допомогою партнера Хомутиннік планує зберегти вплив на податкову політику в країні.

Незважаючи на те, що у Зеленського обіцяли привести до влади "нові обличчя", з ретельнішим вивченням спливає все більше сумнівних фактів і зв'язків. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

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Гетьманцев є одним зі співзасновників "М.С.Л.". За даними низки авторитетних ЗМІ, лотерейний оператор неформально контролюється двома народним депутатами — екс-регіоналом Віталієм Хомутинніком і не менш скандальним "фронтовиком" Сергієм Пашинським.

У 2015-2017 роках президент України рішенням РНБО ввів проти "М.С.Л." санкції. Оператора підозрювали у фінансуванні тероризму. Служба безпеки зареєструвала кримінальне провадження і проводила досудове розслідування.

Гетьманцев також був помічником однопартійця Хомутинніка, нардепа від Партії регіонів Володимира Сівковича, який у березні-жовтні 2010 року обіймав посаду віце-прем'єра і курирував силовий блок в уряді політичного втікача Миколи Азарова. Пізніше Сівкович став заступником секретаря РНБО. Усунений з посади у зв'язку із причетністю до розгону наметового містечка Євромайдану у ніч із 29 на 30 листопада 2013 року.

Зв'язок з "М.С.Л."

Данило Гетьманцев — доктор юридичних наук, професор КНУ ім. Т. Шевченка, двічі кращий юрист року за податками за версією "Юридичної премії". Однак його підходи до податкової сфері найкраще видно на прикладі "М.С.Л.". Член партії "Слуга народу" — тримач корпоративних прав та один зі співзасновників компанії. Оператора лотерей також обслуговує його юридична фірма Jurimex.

Данило Гетьманцев Цензор

Саме в цій компанії він і починав свій трудовий шлях, але власну роль в операторі Гетьманцев дещо применшує. "Я почав працювати із третього курсу і мене туди взяли "поносити папірці", — заявив він у одному з інтерв'ю.

Засновники "М.С.Л."

Непублічно частку в компанії має голова групи "Відродження" Віталій Хомутиннік. Його тесть — Віктор Сопельник — раніше був віце-президентом "М.С.Л.".

Гетьманцев фактично зізнався, що лотерейний оператор довгі роки працював у "тіні". "Частково, можливо, у тіні, частково з використанням схем, розроблених юристами, до речі, абсолютно легальних схем", — сказав він у відповідь на пряме запитання журналіста.

Гетьманцев побічно підтвердив, що він і його юристи розробляли ці самі "легальні тіньові схеми". У підсумку, за даними Youcontrol, у "М.С.Л." утворився податковий борг понад 250 млн грн. Тобто завданням Гетьманцева і його фірми була оптимізація та юридичне прикриття незаконної діяльності лотерейного оператора.

Президентом "М.С.Л." нині є Георгій Ложенко, який, згідно з чутками, вважається людиною Хомутинніка. Тож не дивно, що партнер Гетьманцева, співзасновник Jurimex Олена Полосенко — родичка Ложенка. Це також свідчить про те, що один із членів команди Зеленського працює у системі координат одіозного екс-регіонала.

Засновники Jurimex

У 2015 році "М.С.Л." потрапила до санкційного списку через інформацію про зв'язок із російським капіталом. Формулювання РНБО: створення загроз для нацбезпеки та фінансування тероризму. Тоді "М.С.Л." ініціювала кримінальне провадження, щоб СБУ перевірила її на причетність до тероризму. Однак провадження закрито — фінансування тероризму не доведене.

Данило Гетьманцев Цензор

За словами експерта з правових питань аналітичної групи "Левіафан" Сергія Назаренка, "М.С.Л." продовжувала роботу в Україні навіть у період санкцій, незважаючи на пряму вимогу РНБО про блокування їхніх активів і заборону виведення коштів за кордон. Як повідомляв журналіст-розслідувач Денис Бігус, це дозволяло оператору взагалі не платити податки, оскільки він був поза законом.

Пояснити це можна потужним політичним лобі в особі Хомутинніка. За деякими даними, нардеп якраз і "сприяв" зняттю санкцій із лотерейного оператора.

Віталій Хомутиннік УНІАН

Також Гетьманцев і Хомутиннік перетиналися на різноманітних профільних податкових зустрічах.

Працював на регіонала і приховував доходи?

Про ставлення Гетьманцева до податків говорить ще один факт. У 2016 році він подавався на посаду судді до оновленого Верховного суду, але не пройшов конкурс. Громадська рада доброчесності визнала члена "Слуги народу" кандидатом, який не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Незважаючи на те, що відомий юрист є засновником і президентом Jurimex, він декларував доходи, що не перевищують 40 тис. грн на рік, що, зрозуміло, викликало сумніви у ОСД.

Цікаво, що нещодавно Гетманцев виступив за загальне декларування громадян.

Ще один цікавий епізод із біографії Гетьманцева — робота на громадських засадах на члена Партії регіонів, а пізніше заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якого звинувачують у кривавому розгоні Майдану у ніч на 30 листопада 2013 року.

Нові старі обличчя

Ще у період передвиборчої кампанії активно ширилися чутки про фінансування Зеленського Хомутинніком та його партнером, скандальним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом. Офіційно цю інформацію спростовують всі три сторони.

Але, за даними OBOZREVATEL, і Хомутиннік, і Фукс уже вихваляються у вузьких колах своїм "великим впливом" на новообраного президента.

Павло Фукс КиевВласть

Одіозний нардеп за будь-якої влади чинив серйозний вплив на податкову політику країну. Його "золотий час" почався ще за тодішніх міністра доходів і зборів Олександра Клименка та першого віце-прем'єра Сергія Арбузова. Зокрема за Януковича Хомутиннік займався роботою так званих "обнальних майданчиків" — конвертаційних центрів і податкових ям, за допомогою яких відмивалися і переводилися у готівку крадені "сім'єю" бюджетні гроші.

Революція Гідності не похитнула позицій екс-регіонала. Навіть навпаки. Нині він член комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики. І заодно найбагатший нардеп у парламенті. А ще його називають "рішалою", який може домовитися з митницею і податковою.

І той факт, що 20-й номер у списку "Слуги народу" дістався людині Хомутинніка, щонайменше насторожує. Судячи з усього, одіозний нардеп має намір зберегти і, можливо, примножити свій вплив на керівництво країни.

Далі буде...

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