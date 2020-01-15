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15 січня • оновлено в 15:28
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Тимошено заявила про своє прем’єрство при Зеленському

1.6т
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Соратники лідери фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко вважають, що через перипетії в уряді президента Володимира Зеленського, вона може почати чергову боротьбу за головне крісло в Кабміні.

Однак сама політикиня заперечує інформацію про бажання стати прем'єром при нинішній владі. Так вона заявила журналістам посеред кулуарів ВРУ, повідомляє "Українська правда".

"Це нереально. Я дуже добре знаю природу народження влади Зеленського, і моє прем'єрство не буде сумісним з його президентством", – сказала Тимошенко.

Зеленський і Тимошенко

Зеленський і Тимошенко

Посилаючись на джерело у "Батьківщині", видання зазначає, що нині лідерка партії не працює на розширення електоральної підтримки, а "намагається зберегти те, що зібрала на парламентських виборах. Мовляв, вона цілеспрямовано працює на свою цільову аудиторію – соціально незахищених громадян і старше покоління.

"Наступною ж війною "Батьківщини" після ринку землі буде бій проти трудового кодексу. Працювати над його темою навіть запросили аналітиків, які раніше писали "Новий курс", – цитують журналісти слова інформаторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Особи
Володимир Зеленський Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
уряд Кабінет Міністрів України ВО Батьківщина
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