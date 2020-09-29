Тимошенко звинуватила владу в порушенні правосуддя через закон про розпродаж землі

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко звинуватила команду президента у свідомому порушенні закону аби зірвати засідання Конституційного суду щодо закону про розпродаж сільськогосподарської землі.

Заява політикині прозвучала під час брифінгу за результатами першого засідання Конституційного суду України щодо незаконності відкриття ринку землі у вівторок, 29 вересня.

"Сьогодні замість розгляду справи в Конституційному суді, по суті, ми побачили одну очевидну річ – президенти в країні змінюються, а шахрайські прийоми залишаються такими, як були всі часи. Для того, щоб зірвати сьогодні засідання Конституційного суду два представники президента "випадково" не змогли з’явитися на це засідання", – обурилася Тимошенко.

Вона переконана – такі збіги не випадковість, це грубе, без особливого політичного прикриття, перешкоджання правосуддю стосовно зупинки продажу сільськогосподарської землі.

"Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за перешкоджання правосуддю. Очевидно, що президент, його команда та лобісти, які протягнули закон про розпродаж землі, пішли прямо на порушення закону України для того, щоб зірвати засідання суду", – зауважила лідерка "Батьківщини".

"Такі дії означають, що всі причетні до протягування документу, розуміють, що закон неконституційний, що процедури, які супроводжували його ухвалення, є незаконними, й вони точно знають – якщо буде неупереджений, об’єктивний розгляд справи у суді, цей закон має всі підстави бути визнаним неконституційним", – додала Тимошенко.

Боротьба за збереження української землі, переконана лідерка "Батьківщини", сьогодні вступає у рішучий етап, і зараз є реальна можливість скасувати закон про розпродаж.

"Я хочу вірити, що Конституційний суд, який зараз крок за кроком, на мій погляд, стає реально незалежним конституційним судом, дасть можливість почути всім вбивчі аргументи, що сьогодні роблять з Україною в напрямку продажу сільськогосподарської землі", – наголосила Тимошенко.