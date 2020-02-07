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8 лютого • оновлено в 08:00
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"Дайте спокій журналістам!" Тимошенко назвала винних у прослуховуванні Гончарука

6.8т
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Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що винні у прослуховуванні прем'єр-міністра Олексія Гончарука не журналісти, як припускає слідство, а Служба безпеки, яка не забезпечила захист кабінету.

Своєю думкою вона поділилася в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю 7 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У влади завжди є мотивація цькувати журналістів, які заважають їй!" – висловилася вона. "Там було про те, як один міністр відмиває гроші через облігації. Журналісти зобов'язані публікувати це!" – додала політикиня.

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Тимошенко назвала винних у прослуховуванні Гончарука

Тимошенко назвала винних у прослуховуванні Гончарука

"Я хочу, щоб у моїй країні більше ніколи не обшукували журналістів. Ви краще розберіться, хто у вас у Службі безпеки України це зливає! І розберіться, хто не забезпечив захист урядових кабінетів, персональну відповідальність за те, що відбувається в ОП. Це не журналістів обов'язок, а СБУ. Дайте спокій журналістам раз і назавжди, навіть якщо вони вам і неприємні!" – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуком в офіс телеканалу "1+1" за адресою Куренівська, 18, у Києві в рамках розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Силовики надали постанову суду про проведення слідчих дій. Журналісту Євгену Куксіну запропонували добровільно видати пристрої для прослуховування та монтажу.

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Читайте всі новини по темі ""Плівки" Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
"Плівки" Гончарука Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Олексій Гончарук Савік Шустер Юлія Тимошенко
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Дайте покой журналистам и посадите наконец эту ворюгу Юльку!!!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А шо эта старуха не в СИЗО? За порчу имущества в особо крупных размерах! Плюс эта су.ка не досидела свой срок - а это именно отягчающие вину обстоятельства! Эта пacкуда должна сидеть в тюрьме! Юлю на нары! (с)
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Говорова Елена
Говорова Елена
Махал Махалыч, дурак ты махал махалыч.
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