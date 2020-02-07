"Дайте спокій журналістам!" Тимошенко назвала винних у прослуховуванні Гончарука

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що винні у прослуховуванні прем'єр-міністра Олексія Гончарука не журналісти, як припускає слідство, а Служба безпеки, яка не забезпечила захист кабінету.

Своєю думкою вона поділилася в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю 7 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У влади завжди є мотивація цькувати журналістів, які заважають їй!" – висловилася вона. "Там було про те, як один міністр відмиває гроші через облігації. Журналісти зобов'язані публікувати це!" – додала політикиня.

Тимошенко назвала винних у прослуховуванні Гончарука

"Я хочу, щоб у моїй країні більше ніколи не обшукували журналістів. Ви краще розберіться, хто у вас у Службі безпеки України це зливає! І розберіться, хто не забезпечив захист урядових кабінетів, персональну відповідальність за те, що відбувається в ОП. Це не журналістів обов'язок, а СБУ. Дайте спокій журналістам раз і назавжди, навіть якщо вони вам і неприємні!" – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуком в офіс телеканалу "1+1" за адресою Куренівська, 18, у Києві в рамках розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Силовики надали постанову суду про проведення слідчих дій. Журналісту Євгену Куксіну запропонували добровільно видати пристрої для прослуховування та монтажу.

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