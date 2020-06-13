Стратегія влади в умовах нинішньої кризи має бути іншою. Українці очікують підтримки людей і вітчизняної економіки. Але за рік, що минув, для цього нічого не зроблено, і меморандум з МВФ лише підтвердив, що нинішня влада продовжує стратегію попередників.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тимошенко зауважила, що на виборах голосували не так за Володимира Зеленського, як проти політики Петра Порошенка.

Юлія Тимошенко pravda.com.ua

"Всі дії Петра Порошенка за п’ять років: жахлива для країни медична реформа, жахлива освітня реформа, які приводять до трощення системи освіти та охорони здоров’я, – все це продовжується. Триває корупція, продовжується передача державних підприємств у зовнішнє управління, готується розпродаж землі", – обурилася Тимошенко.

Саме тому, за словами лідерки "Батьківщини", зміни мають початися з дій влади.

"Нам треба спиратися на ресурси, які ще є в України, на наші власні можливості. Не віддавати вітчизняні фінанси міжнародним спекулянтам, спрямувати їх на служіння українцям", – наголосила Тимошенко.

Першим кроком вона назвала припинення крадіжок, що покриваються владою.

"Тільки дві операції – закрити корупцію на ПДВ і повернути 72 мільярди від НАК "Нафтогаз", які він не доплатив у бюджет, і нам не те що не потрібно буде кредиту від МВФ – ми матимемо 100% забезпечення наших бюджетних потреб. Ми зможемо зробити й пенсії для людей, і заробітні плати для лікарів та освітян, ми зможемо перейти на обов’язкове медичне страхування, а головне – державні фінанси працюватимуть заради українців", – запевнила Тимошенко.

Раніше OBOZREVATEL писав, що голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що умови, на які погоджується влада у перемовинах із МВФ, свідчать про те, що президент Володимир Зеленський обрав шлях передачі країни в управління зовнішнім силам. Політсила звертатиметься через це до суду.