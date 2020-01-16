"Повертайтеся в свої "95-ті квартали!" Тимошенко зажадала відставки влади

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що після скандалу з можливою прослушкою прем'єр-міністра Олексія Гончарука вся команда президента України Володимира Зеленського повинна піти "через некомпетентність".

Відповідну думку вона висловила в кулуарах Верховної Ради у четвер, 16 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Такі розмови ключових гравців команди президента відкривають очі українському суспільству. Коли вони самі це про себе кажуть, що прем'єр не розбирається в економічних питаннях – і це під час кризи і фінансового краху, який сьогодні переживає країна, – це означає, що хтось свідомо кидає нам в руки невігласів, які роблять те, що їм замовили ззовні", – заявила нардепка.

Тимошенко зажадала відставки влади Зеленського Скріншот з відео

На думку Тимошенко, у відставку повинен піти не тільки Гончарук, а й інші представники Зе-команди. "Від непрофесіоналізму нинішньої влади України врятує тільки повна її заміна", – висловилася вона.

"Тут не питання, як тепер вони будуть переставляти стільці – знімуть Гончарука чи ні, що вони будуть робити з урядом. Цю владу треба негайно міняти всю – від некомпетентного президента до кожного некомпетентного чиновника, якого він привів із собою. А також депутатів, які голосують за продаж землі, повернення грального бізнесу, знищення малого та середнього підприємництва. Їх усіх треба негайно прибирати", – додала Тимошенко.

Вона також завила, що власну нездатність керувати країною президент і прем'єр нібито визнали вже давно: "провалом виконання бюджету 19-го року і генеруванням нав'язаних ззовні антинародних законопроєктів, які продовжують ухвалюватися в турборежимі".

"Країна емоційно, грунтуючись на серіалі "Слуга народу", віддала своє життя в руки некомпетентних профанів. Сьогодні ж вибір простий – або вони будуть процвітати, але тоді країна буде гинути, або країна буде процвітати, але тоді вже без них. Нехай вони повертаються в свій бізнес, в свої "95-ті квартали" і не отруюють життя України", – підсумувала Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше в мережі з'явилася друга частина скандальної розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 гривень за долар та економічну стратегію розвитку України.

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