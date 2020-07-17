Тимошенко заявила, що оскаржуватиме закон щодо ліквідації районів України у суді

Юлія Тимошенко заявила, що депутати "Батьківщини" не голосували за законопроєкт № 3650 щодо ліквідації районів, яким, за її словами, порушуються права та інтереси українців.

Під час виступу у Верховній Раді вона наголосила: її команда в Конституційному суді оскаржуватиме антинародний намір влади "перекроїти" Україну.

"Цим рішенням влада, по суті, закладає ядерний вибух під Україну й розриває її на шматки. Нічого спільного з децентралізацією це не має. Це позбавлення людей їхніх прав і обмеження їхніх можливостей", – зазначила Тимошенко.

Лідерка партії зауважила, що план влади "перекроїти" карту України прямо суперечить рішенню Конституційного суду від 2001 року та порушує чотири статті Конституції.

"Якщо ви зараз цей злочин чините, то ми йдемо в Конституційний суд. Ця вакханалія буде припинена. Не йдіть проти людей, не здавайте країну і не зраджуйте її!" – закликала Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про створення та ліквідацію районів в Україні.