Тимошенко заявила, що оскаржуватиме меморандум з МВФ у Конституційному суді

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її команда почала глибоку експертизу меморандуму з МВФ та звертатиметься до Конституційного суду для визнання його неконституційним.

Про це вона повідомила на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів. На переконання Тимошенко, кожним пунктом цього меморандуму влада здає національні інтереси й продовжує політику розпродажу України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Вона зазначила, що команда "Батьківщини" не дозволить владі нехтувати інтересами країни та приймати непідсильні для держави умови.

"Наша команда починає глибоку внутрішньонаціональну експертизу меморандуму з МВФ за розділами. Ми будемо доводити, в тому числі й в судах, що це здача суверенітету України. Цього тижня ставиться вісім лобістських законів на виконання меморандуму. Ми не дамо вам спаплюжити суверенітет України. Ми будемо боротися проти таких речей. Управляйте країною, а не здавайте її національні інтереси", – наголосила Тимошенко.

Голова "Батьківщини" запевнила, що депутати партії будуть звертатися до Конституційного суду, аби "все, що буде ухвалене по цьому меморандуму, визнали неконституційним".

"У документі, по суті, знищуються наші державні банки, розпродається земля, стратегічна власність держави. Тут передається в управління іноземним комісіям формування Вищої ради правосуддя, йдеться про продовження медичної реформи. Тут йдеться про оптимізацію системи освіти, а це означає, що будуть скорочуватися мережі шкіл. Тут говориться про зниження заробітної плати викладачам, професорам, доцентам, тут оголошується автономія Національного банку від держави… Але ми будемо інформувати суспільство про кожен крок влади, спрямований на руйнацію незалежності країни, і не дозволимо продовжувати цю політику й далі", – зазначила Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що "банківський" закон, який 13 травня ухвалила Верховна Рада, – це профанація і злочин проти суверенітету України.