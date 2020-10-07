Тимошенко запропонувала владі 5 кроків для боротьби із COVID-19

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала президента Володимира Зеленського негайно створити та очолити Національний штаб боротьби із COVID-19 і запропонувала перелік невідкладних дій, які треба здійснити, щоб уникнути найгіршого сценарію і захистити українців від пандемії.

Про це політикиня заявила на пресконференції у Києві у середу, 7 жовтня. За її словами, ситуація з коронавірусом набирає загрозливих для України обертів: ми другі в Європі за темпами захворюваності та за кількістю смертей. Лікарні в багатьох регіонах переповнені, а вакцину, за розрахунками ВООЗ, не варто чекати раніше 2021-го року. Й без того катастрофічна ситуація з настанням холодів лише погіршиться через сплеск сезонної захворюваності.

"З огляду на це треба діяти негайно. Не критикувати одне одного, бо це бенкет під час чуми. Діяти злагоджено, разом, об’єднавши досвід, професіоналізм і владні повноваження. Саме тому я звертаюся до президента Володимира Зеленського, пропонуючи йому алгоритм невідкладних кроків, які треба здійснити, щоб уникнути найгіршого сценарію і захистити українців", – наголосила лідерка "Батьківщини".

Фахівці команди Тимошенко розробили план невідкладних заходів, оперативна реалізація якого допоможе вберегти життя та здоров’я мільйонів людей.

Він передбачає:

відкриття єдиної багатоканальної гарячої лінії, номер якої знатиме кожен українець, і куди за допомогою звертатимуться всі, хто відчує перші симптоми коронавірусу;

забезпечення безкоштовними тестами, які мають братися впродовж доби після звернення на гарячу лінію, і робитися за 24 години;

запровадження мобільних бригад, забезпечених автотранспортом, засобами індивідуального захисту та наборами для тестування – хворі не повинні виходити з дому для консультації з лікарем і здачі аналізу;

надання безкоштовних ліків усім, хто отримав підтвердження хвороби, за протоколом, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;

розгортання додаткових ліжок та перепрофілювання лікарень під допомогу хворим на коронавірус.

"Це – невідкладні 5 кроків, які мусить зробити влада, щоб захистити людей від COVID-19. Де взяти гроші? Усі фінансові ресурси, які були виділені у Фонд боротьби з хворобою, потрібно повністю спрямувати за призначенням – на COVID-19! Як двічі прем’єр-міністр, я стверджую, що цих грошей достатньо, щоб реалізувати ці ефективні кроки", – зазначила Тимошенко.

Колишня прем’єрка переконана: найефективніше протидіяти коронавірусу можна буде за умови створення Національного штабу на чолі з президентом. Це, за її словами, дозволить координувати діяльність всієї вертикалі влади, яку він очолює. А також, окрім медичного напрямку, зосередитися на питанні підтримки економіки в умовах пандемії, коли країни почали покладатися винятково на власні сили, та розробки концепції протидії новим глобальним викликам.

"Президент, гарант національної безпеки, нарешті має взяти відповідальність за країну", – наголосила Тимошенко і зазначила, що невдовзі "Батьківщина" презентує план підтримки економіки та невідкладні кроки щодо зміни стратегії національної безпеки в умовах біологічних загроз, з якими стикнувся світ.