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22 січня • оновлено в 21:06
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"Новий-старий альянс?" Тимошенко запідозрили в підіграванні куму Путіна

1.5т
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Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зачастила на ефіри телеканалів, які належить куму президента Росії Володимира Путіна Віктору Медведчуку, що може свідчити про "альянс" двох політиків.

На це звернув увагу в своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Сергій Лещенко.

"Друзі, є всі підстави говорити про новий-старий альянс в українській політиціце змова Тимошенко і Медведчука з метою зміни влади в Україні. Я проаналізував ефіри каналів Медведчука за останні дні: Тимошенко з'являється мінімум тричі на тиждень на майданчиках кума Путіна. Одного дняв ефірі 112, другогона "Ньюсван", третього дняна каналі ZIK", – написав Лещенко.

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Тимошенко запідозрили в підіграванні куму Путіна

Тимошенко запідозрили в підіграванні куму Путіна

За його спостереженнями, для Тимошенко створюють максимально "тепличні умови".

"Вона говорить, що хоче, без будь-яких опонентів у студії, тільки з ведучими, з максимально лояльними питаннями. Ще смішно те, як В'ячеслав Піховшек представив Тимошенко в студії. Описуючи 1990-ті, Піховшек назвав Тимошенко "керівницею приватних енергетичних компаній", ні словом не згадавши, що мова йде про ЄЕСУ, яка в обмін на привілеї від прем'єр-міністра Лазаренка виплатила йому мінімум 100 мільйонів доларів відкатів, що встановило ФБР. Ну і в кінці сказав, що Тимошенко "реабілітована Європейським судом із прав людини" , хоча такого рішення ніколи не булоЄСПЛ припинив розгляд скарги Тимошенко у зв'язку з рішенням українських судів на її користь", – додав Лещенко.

"Коротше, не дивуйтеся, якщо скоро Медведчуки будуть називати Тимошенко останньою надією і великомученицею", – підсумував він.

"Новий-старий альянс?" Тимошенко запідозрили в підіграванні куму Путіна

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лещенко розніс виступ Тимошенко в ефірі "Свободи слова". Він звернув увагу, що політик більше не згадує "грішки" минулої влади, не бореться з олігархами, а замість цього виступає проти легалізації азартних ігор і марихуани.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Сергій Лещенко Володимир Путін Віктор Медведчук Юлія Тимошенко
Місце
Україна
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
"Тимошенко заподозрили в подыгрывании куму Путина"... Летит времечко... Когда-то подмахивала, теперь только подыгрывает...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А как Обоз Юлю вылизывал перед выборами, размещая агитки с отключёнными комментариями. Теперь с таким же рвением лижет Пете. Деньги не пахнут, как говорится, особенно если ты свинья из украинских СМИ.
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