"Новий-старий альянс?" Тимошенко запідозрили в підіграванні куму Путіна

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зачастила на ефіри телеканалів, які належить куму президента Росії Володимира Путіна Віктору Медведчуку, що може свідчити про "альянс" двох політиків.

На це звернув увагу в своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Сергій Лещенко.

"Друзі, є всі підстави говорити про новий-старий альянс в українській політиці – це змова Тимошенко і Медведчука з метою зміни влади в Україні. Я проаналізував ефіри каналів Медведчука за останні дні: Тимошенко з'являється мінімум тричі на тиждень на майданчиках кума Путіна. Одного дня – в ефірі 112, другого – на "Ньюсван", третього дня – на каналі ZIK", – написав Лещенко.

Тимошенко запідозрили в підіграванні куму Путіна

За його спостереженнями, для Тимошенко створюють максимально "тепличні умови".

"Вона говорить, що хоче, без будь-яких опонентів у студії, тільки з ведучими, з максимально лояльними питаннями. Ще смішно те, як В'ячеслав Піховшек представив Тимошенко в студії. Описуючи 1990-ті, Піховшек назвав Тимошенко "керівницею приватних енергетичних компаній", ні словом не згадавши, що мова йде про ЄЕСУ, яка в обмін на привілеї від прем'єр-міністра Лазаренка виплатила йому мінімум 100 мільйонів доларів відкатів, що встановило ФБР. Ну і в кінці сказав, що Тимошенко "реабілітована Європейським судом із прав людини" , хоча такого рішення ніколи не було – ЄСПЛ припинив розгляд скарги Тимошенко у зв'язку з рішенням українських судів на її користь", – додав Лещенко.

"Коротше, не дивуйтеся, якщо скоро Медведчуки будуть називати Тимошенко останньою надією і великомученицею", – підсумував він.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лещенко розніс виступ Тимошенко в ефірі "Свободи слова". Він звернув увагу, що політик більше не згадує "грішки" минулої влади, не бореться з олігархами, а замість цього виступає проти легалізації азартних ігор і марихуани.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!