Тимошенко закликала Зеленського використати план "Батьківщини" щодо COVID-19 в Україні

Президент Володимир Зеленський та його команда мають використати фаховий план боротьби з пандемією COVID-19 в Україні, який надала владі команда "Батьківщини".

Про це заявила Юлія Тимошенко на брифінгу за результатами ухвалення своєї постанови №4228 про заходи протидії поширенню коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз, яку підтримали 308 народних депутатів.

"Ми змогли ухвалити ті речі, які тепер стали обов’язковими для президента, для уряду, для міністра охорони здоров’я та для влади, в тому числі й на місцевому рівні. Команда "Батьківщини" застосувала весь свій успішний досвід протидії епідеміям та надала владі фаховий план боротьби із COVID-19, невідкладне виконання якого мусять забезпечити президент та його ставленики", – сказала Тимошенко.

Також вона озвучила усі деталі покрокового плану дій, які передбачені постановою:

– Відкриття єдиної гарячої лінії для повідомлення про симптоми коронавірусу та виклику невідкладної бригади допомоги.

– Безкоштовне проведення тестування вдома мобільними бригадами або бригадами швидкої допомоги.

– Забезпечення безкоштовними ліками хворих на коронавірус з коригуванням протоколу під найбільш ефективне лікування.

– Забезпечення безкоштовними аналізами, які необхідні хворим на коронавірус, включаючи комп’ютерну томографію.

– Інвентаризація мережі всіх лабораторій в Україні (приватних, відомчих, комунальних), які можуть проводити ПЛР-тести.

– Проведення 100 тисяч ПЛР-тестів на добу.

– Створення у кожній лікарні та пункті швидкої допомоги запасів мінімум на 30 діб усього необхідного для лікування: кисню, ліків та необхідних захисних засобів.

– Відновлення державної санітарно-епідеміологічної служби та забезпечення стратегічної системи захисту України від епідемій.

– Внесення змін до бюджету, які необхідні для виконання цієї постанови.

Крім того, зауважила голова "Батьківщини", з моменту ухвалення цієї постанови уряд зобов’язаний забезпечити усім медикам, усьому медичному та немедичному персоналу 300% до окладу без урахування хвилин, проведених біля хворого пацієнта. Також буде введено обов’язкове медичне страхування для медиків у розмірі 15 прожиткових мінімумів.

Варто зазначити, що постановою №4228 Верховна Рада України також рекомендує президенту України утворити Національний штаб протидії COVID-19 та очолити його для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби в Україні, підвищення спроможності національної системи охорони здоров’я, запровадження комплексної системи захисту вітчизняної економіки від наслідків пандемії, розробки та втілення ефективної безпекової стратегії України в умовах нових глобальних біологічних викликів.

"Я буду наполягати, щоб у парламенті спеціально створили систему контролю за виконанням цієї постанови. І ми хотіли б, аби президент і міністр охорони здоров’я прозвітували про те, як це виконується", – наголосила Тимошенко.