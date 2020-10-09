Тимошенко закликала владу рятувати країну, а не з'ясовувати політичні стосунки

Марина Ліснічук Політика 09:31, 9.10.2020 Оновлено: 09:41, 9.10.2020

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала владу негайно захищати людей і спільними зусиллями рятувати країну, а не витрачати час і сили на з’ясування політичних стосунків.

За її словами, взаємні звинувачення та "собачі бої" потрібно припинити, натомість діяти спільно заради захисту українців від пандемії та її наслідків. Такою думкою політикиня поділилася в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Насамперед вона висловила переконання, що за нинішньої ситуації в Україні зусиль окремих міністерств чи відомств уже не досить. Тимошенко зауважила, що зараз потрібні скоординовані дії уряду, парламенту, силових структур, волонтерів і бізнесу, "ініціативу і відповідальність за які має взяти президент".

Лідерка "Батьківщини" також наголосила на п’яти першочергових кроках, які має бути втілено в життя негайно. Зокрема, план Тимошенко передбачає:

  • відкриття єдиної багатоканальної гарячої лінії, номер якої знатиме кожен українець і куди за допомогою звертатимуться всі, хто відчує перші симптоми коронавірусу;

  • забезпечення безплатними тестами, які мають братися впродовж доби після звернення на гарячу лінію й робитися за 24 години;

  • запровадження мобільних бригад, забезпечених автотранспортом, засобами індивідуального захисту та наборами для тестування – хворі не повинні виходити з дому для консультації з лікарем і здачі аналізу;

  • надання безкоштовних ліків усім, хто отримав підтвердження хвороби, за протоколом, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;

  • розгортання додаткових ліжок і перепрофілювання лікарень під допомогу хворим на COVID-19.

Для здійснення цих заходів, зазначила політикиня, вистачить навіть тих коштів, які вже виділено парламентом на боротьбу з пандемією. А за потреби Верховна Рада може вже 20 жовтня мобілізувати додаткові кошти.

Лідерка "Батьківщини", зокрема, звернула увагу на перевірку діяльності НАК "Нафтогаз", який не доплатив у бюджет щонайменше 75 мільярдів.

"Цих коштів дуже не вистачає на боротьбу з наслідками пандемії і їх можна було б спрямувати до бюджету, якби належну політичну волю продемонстрував президент... Керувати країною сьогодні треба по-іншому і зовсім в іншому темпі. Адже йдеться про життя і здоров’я мільйонів українців", – підсумувала Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами політичного аналітика Дмитра Корнійчука, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко має чіткий план і пропонує конкретні кроки, які повинна зробити влада для порятунку країни, тоді як інші політики не помічають, що Україна занурюється в пандемію коронавірусу й економічну кризу.

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