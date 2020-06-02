Тимошенко закликала владу до співпраці для порятунку економіки: діяти треба терміново!
Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала владу розпочати переговори для створення єдиної антикризової команди.
Як вона заявила на брифінгу за результатами наради лідерів фракцій та керівництва парламенту, соціально-економічна криза в країні поглиблюється і вже сягнула тієї межі, за якою руйнівні наслідки для країни стають невідворотними. За її словами, покласти край безладу і безпорадності треба негайно.
"Наша команда провела фаховий аналіз стану державних фінансів. В економіці держави запущені руйнівні процеси. Виконання бюджету провалене. Подає валовий внутрішній продукт. Не кредитується економіка. Це наслідок того, що Національний банк і уряд не координують свою політику. Стратегія Національного банку свідомо і тотально руйнує економіку України", – зазначила лідерка партії.
Тимошенко переконана – зараз потрібен діалог президента з відповідальними політичними силами та створення потужної рятувальної команди в Україні, яка негайно займеться відродженням усіх систем життєдіяльності країни.
"Тому на нараді ми внесли пропозицію щодо негайної зустрічі президента України з лідерами фракцій, щоб в Україні розпочався діалог, і ми могли ввести надзвичайний економічний стан. Щоб була створена справжня антикризова команда в Україні. Щоб уряд не закидав до парламенту порожні папірці, і щоб не приймалися лобістські закони. Потрібно, щоб негайно всі гілки влади – парламент, президент, уряд почали працювати в єдиній системі антикризової програми", – запевнила Юлія Тимошенко.
Голова "Батьківщини" зауважила, що потрібно невідкладно діяти, аби врятувати економіку та країну.
"Зараз Україна опинилася перед загрозою втрати економіки, повної руйнації фінансової системи й масового виїзду людей за межі держави. Наша команда готова брати участь у роботі. Ми готові дати всі розумні, ефективні пропозиції для швидкого результату. Єдине, чого сьогодні не можна робити, – вдавати, що нічого не відбувається, і країна живе нормальним, звичайним життям. Зволікання і самозакопування може дорого обійтися державі. Треба діяти, й діяти негайно!" – наголосила Тимошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що "банківський" закон, який 13 травня ухвалила Верховна Рада, – це профанація і злочин проти суверенітету України