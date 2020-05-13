"Якщо цього не зробимо, втрачатимемо лікарів!" Тимошенко закликала уряд ввести обов'язкове медичне страхування

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко презентувала законопроєкт №3464 про обов’язкове медичне страхування.

Як вона зазначила на брифінгу у парламенті, українців сьогодні доводиться захищати одночасно від епідемії й від наслідків "медичної псевдореформи". За її словами, для цього вже сьогодні треба переходити до загального медичного страхування.

На переконання Тимошенко, це дасть змогу кожному українцю мати в руках медичну страховку, мати безоплатний доступ як до невідкладної допомоги, так і до медичного обслуговування по всіх напрямках, в усіх фахівців, по всіх захворюваннях.

"Це законопроєкт, який мусить стати основою для консолідації всіх фракцій, Кабінету Міністрів, президента України для того, щоб повністю змінити стратегію, концепцію розвитку медицини в Україні", – зазначила Тимошенко.

Голова партії пояснила, що ухвалення закону про обов’язкове медичне страхування передбачає, що працюючі люди будуть мати страховку, яку оплачуватимуть не лише вони самі, а й роботодавці. Пенсіонери, неповнолітні діти, безробітні – матимуть страховку, оплачену державою. Невідкладна медична допомога надаватиметься безкоштовно.

"Саме такий законопроєкт буде передбачати стовідсотковий державний контроль за фінансами, які будуть зібрані на базі обов’язкового медичного страхування, і вся система охорони здоров’я матиме більше фінансових ресурсів для того, щоб розвивати лікувальні заклади й надавати українцям правильну, фахову, безоплатну медичну допомогу. Крім того, обов’язкове медичне страхування дасть можливість оплачувати усім медичним працівникам заробітну плату хоча б на рівні сусідньої Польщі", – зазначила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" закликала уряд, президента та парламент до спільної роботи, яка забезпечить українців безоплатною медичною допомогою, а медпрацівників – гідними заробітними платами.

"Якщо ми цього не зробимо, ми щомісяця втрачатимемо лікарів, які будуть нездатні працювати та утримувати свої родини на ті копійки, які їм сьогодні платять. Необхідно зупинити безлад і руїну, на яку сьогодні перетворюється вітчизняна медицина. Ми закликаємо уряд, парламент, всі фракції та президента розпочати роботу над новою стратегією організації охорони здоров’я в Україні на базі обов’язкового медичного страхування. Йдеться про здоров’я наших родин, дітей, батьків, онуків. Треба діяти, і діяти негайно", – наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, що у вівторок, 12 травня, Юлія Тимошенко та депутати "Батьківщини" зареєстрували у парламенті законопроєкт № 3464 про загальнообов’язкове медичне страхування.

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