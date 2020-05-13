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13 травня • оновлено в 17:04
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Тимошенко закликала уряд ввести обов'язкове медичне страхування

1.8т
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Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко презентувала законопроєкт №3464 про обов’язкове медичне страхування.

Як вона зазначила на брифінгу у парламенті, українців сьогодні доводиться захищати одночасно від епідемії й від наслідків "медичної псевдореформи". За її словами, для цього вже сьогодні треба переходити до загального медичного страхування.

На переконання Тимошенко, це дасть змогу кожному українцю мати в руках медичну страховку, мати безоплатний доступ як до невідкладної допомоги, так і до медичного обслуговування по всіх напрямках, в усіх фахівців, по всіх захворюваннях.

"Якщо цього не зробимо, втрачатимемо лікарів!" Тимошенко закликала уряд ввести обов'язкове медичне страхування

"Це законопроєкт, який мусить стати основою для консолідації всіх фракцій, Кабінету Міністрів, президента України для того, щоб повністю змінити стратегію, концепцію розвитку медицини в Україні", – зазначила Тимошенко.

Голова партії пояснила, що ухвалення закону про обов’язкове медичне страхування передбачає, що працюючі люди будуть мати страховку, яку оплачуватимуть не лише вони самі, а й роботодавці. Пенсіонери, неповнолітні діти, безробітні – матимуть страховку, оплачену державою. Невідкладна медична допомога надаватиметься безкоштовно.

"Саме такий законопроєкт буде передбачати стовідсотковий державний контроль за фінансами, які будуть зібрані на базі обов’язкового медичного страхування, і вся система охорони здоров’я матиме більше фінансових ресурсів для того, щоб розвивати лікувальні заклади й надавати українцям правильну, фахову, безоплатну медичну допомогу. Крім того, обов’язкове медичне страхування дасть можливість оплачувати усім медичним працівникам заробітну плату хоча б на рівні сусідньої Польщі", – зазначила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" закликала уряд, президента та парламент до спільної роботи, яка забезпечить українців безоплатною медичною допомогою, а медпрацівників – гідними заробітними платами.

"Якщо ми цього не зробимо, ми щомісяця втрачатимемо лікарів, які будуть нездатні працювати та утримувати свої родини на ті копійки, які їм сьогодні платять. Необхідно зупинити безлад і руїну, на яку сьогодні перетворюється вітчизняна медицина. Ми закликаємо уряд, парламент, всі фракції та президента розпочати роботу над новою стратегією організації охорони здоров’я в Україні на базі обов’язкового медичного страхування. Йдеться про здоров’я наших родин, дітей, батьків, онуків. Треба діяти, і діяти негайно", – наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, що у вівторок, 12 травня, Юлія Тимошенко та депутати "Батьківщини" зареєстрували у парламенті законопроєкт № 3464 про загальнообов’язкове медичне страхування.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
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