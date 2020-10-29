Тимошенко закликала припинити істерику та цькування КСУ й оприлюднила свою декларацію

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала політиків припинити істерику та цькування Конституційного суду України, і заявила, що її політсила підготувала законопроєкт, який відповідає положенням Конституції та покликаний забезпечити ефективну роботу антикорупційних органів.

Керівників усіх парламентських фракцій вона просить терміново зібратися на консультації, щоб вже у вівторок, 3 листопада, невідкладно розглянути й ухвалити цей важливий документ. Про це політикиня написала на своїй офіційній сторінці у Facebook, оприлюднивши декларацію про доходи.

"Батьківщина" завжди послідовно відстоювала європейські принципи та антикорупційні норми, підтримуючи своїми голосами всі відповідні закони, в тому числі щодо електронного декларування. І зараз ми за його негайне відновлення, але конституційним шляхом. Сьогодні потрібно діяти, а не шукати винних!" – зазначила Тимошенко.

Вона переконана, що нардепи можуть виправити помилку, якої самі ж і припустилися, коли ухвалювали деякі положення закону, які суперечать Конституції України. Саме тому політикиня й закликала лідерів фракцій у парламенті 3 листопада в режимі ad hoc проголосувати за законопроєкт, підготовлений її командою. Він, за її словами, розблокує роботу антикорупційних органів і водночас не суперечитиме Конституції.

Крім того, лідерка "Батьківщини" оприлюднила власну декларацію про доходи, зауваживши, що це є проявом відкритості та поваги до співгромадян.

"Європейськість і відданість демократичним стандартам – це коли свою декларацію оприлюднюєш не тільки тому, що цього жорстко вимагає закон. А в першу чергу, тому що поважаєш своїх виборців і співгромадян! Зараз я публічно оприлюднюю свою декларацію і закликаю всіх відповідальних політиків і держслужбовців зробити так само!" – підсумувала Тимошенко.

Звернення лідерки "Батьківщини" Facebook Юлії Тимошенко

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