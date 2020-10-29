Тимошенко закликала припинити істерику та цькування КСУ й оприлюднила свою декларацію
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала політиків припинити істерику та цькування Конституційного суду України, і заявила, що її політсила підготувала законопроєкт, який відповідає положенням Конституції та покликаний забезпечити ефективну роботу антикорупційних органів.
Керівників усіх парламентських фракцій вона просить терміново зібратися на консультації, щоб вже у вівторок, 3 листопада, невідкладно розглянути й ухвалити цей важливий документ. Про це політикиня написала на своїй офіційній сторінці у Facebook, оприлюднивши декларацію про доходи.
"Батьківщина" завжди послідовно відстоювала європейські принципи та антикорупційні норми, підтримуючи своїми голосами всі відповідні закони, в тому числі щодо електронного декларування. І зараз ми за його негайне відновлення, але конституційним шляхом. Сьогодні потрібно діяти, а не шукати винних!" – зазначила Тимошенко.
Вона переконана, що нардепи можуть виправити помилку, якої самі ж і припустилися, коли ухвалювали деякі положення закону, які суперечать Конституції України. Саме тому політикиня й закликала лідерів фракцій у парламенті 3 листопада в режимі ad hoc проголосувати за законопроєкт, підготовлений її командою. Він, за її словами, розблокує роботу антикорупційних органів і водночас не суперечитиме Конституції.
Крім того, лідерка "Батьківщини" оприлюднила власну декларацію про доходи, зауваживши, що це є проявом відкритості та поваги до співгромадян.
"Європейськість і відданість демократичним стандартам – це коли свою декларацію оприлюднюєш не тільки тому, що цього жорстко вимагає закон. А в першу чергу, тому що поважаєш своїх виборців і співгромадян! Зараз я публічно оприлюднюю свою декларацію і закликаю всіх відповідальних політиків і держслужбовців зробити так само!" – підсумувала Тимошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "будуть збережені або в крайньому випадку відновлені".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного суду загрожує національній безпеці країни.
Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО через загрозу нацбезпеці.
Він також заявив, що очікує від суддів Конституційного суду зрозумілих пояснень про причини ухвалення останніх спірних резонансних рішень.