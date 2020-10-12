Тимошенко закликала підтримати українське виробництво захисту від COVID-19

В Україні необхідно стимулювати вітчизняне виробництво медичного устаткування для боротьби з коронавірусною хворобою.

На цьому наголосила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час спілкування із представниками ТОВ "Київгума" у місті Бровари Київської області. На її переконання, вітчизняні виробники можуть сьогодні надати усі необхідні захисні засоби, які потрібні українській медицині під час боротьби з коронавірусом. Для цього достатньо проявити політичну волю та переорієнтувати стратегію закупівель з-за кордону на власне виробництво.

"Наше українське виробництво має можливість дати системі охорони здоров’я рукавички, захисні костюми шостого рівня захисту, а це означає стовідсотковий захист медиків, які працюють із хворими на коронавірус. Все це виробляється у нас, в Україні, найвищого рівня якості, згідно з міжнародними стандартами", – зазначила Тимошенко.

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Також політикиня зазначила, що, українська влада не покладається на українців, а віддає перевагу імпорту.

"Це – хибна стратегія, що послаблює Україну. Час президенту нарешті визнати помилки, взяти відповідальність на себе і діяти, спираючись насамперед на вітчизняні можливості", – наголосила лідерка "Батьківщини".

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"Усе це мусить бути зібрано президентом в єдину систему, яка дасть можливість Україні надійно захистити людей від COVID-19 і медиків, які надають допомогу, від заражень. Нам сьогодні не потрібно закуповувати в інших країнах, нам треба купувати своє – це сьогодні потрібно як ніколи", – резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, що лідерка "Батьківщини" закликала президента Зеленського негайно створити та очолити Національний штаб боротьби з COVID-19 і запропонувала перелік невідкладних дій, які треба здійснити, щоб уникнути найгіршого сценарію і захистити українців від пандемії.