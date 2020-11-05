Тимошенко закликала парламент змінити проєкт Держбюджету-2021 на користь українців

Проєкт Державного бюджету на 2021 рік необхідно доопрацювати до 2 читання так, щоб він служив кожному громадянину.

На цьому наголосила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час його обговорення в парламенті (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Кожен депутат сьогодні знає, що країна перебуває у вкрай кризовому стані. Тому зараз сипати цифрами, показувати дефіцити бюджету немає потреби", – констатувала Юлія Тимошенко.

За її словами, проєкт потребує суттєвих змін, проте влада згаяла стільки часу, що найкраще ці зміни внести вже під час наступного читання – щоб встигнути ухвалити бюджет вчасно.

"Спробуємо ще раз в першому читанні всі разом, усім парламентом проголосувати, але до другого читання подати той бюджет, який дасть шанс країні, який дасть шанс кожній людині. Бо криза не у Зеленського, а криза – у кожного громадянина України. Або ми зараз це зробимо, або наступний бюджет для країни буде просто смертельним", – зауважила Юлія Тимошенко.

Зазначимо, що Верховна Рада у першому читанні підтримала проєкт Державного бюджету на 2021 рік. "За" проголосували 275 народних депутатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Тимошенко повідомила, що "Батьківщині" вдалося захистити українських ФОПів та відтермінувати вбивчі норми, які для них запровадила влада.