Тимошенко закликала місцеві ради захистити свої території від грального бізнесу

Місцеві ради здатні самостійно протистояти експериментам, які сьогодні влада ставить над країною, шляхом ухвалення рішення про заборону грального бізнесу на своїх територіях.

Про це в ефірі телеканалу "112. Україна" заявила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, навівши успішний приклад Запорізької районної ради. Там голова підписав ухвалене за ініціативою "Батьківщини" рішення про заборону грального бізнесу на території району (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Сьогодні наш голова Запорізької партійної організації Владислав Куценко та вся його команда вийшли з ініціативою, й Запорізька районна рада, керуючись статтями закону про місцеве самоврядування, ухвалила рішення звільнити район від грального бізнесу. Таким чином місцевий орган самоврядування заборонив вести гральний бізнес на своїй території", – пояснила лідер "Батьківщини".

Закон про місцеве самоврядування в Україні, запевнила Тимошенко, дає радам повноваження зупиняти нікчемні, аморальні та непрофесійні рішення центральної влади. Тому, закликала лідер партії, депутати місцевих рівнів мають на місцях протистояти гральній мафії, діяльність якої намагається узаконити чинна влада.

"Я хочу зараз звернутися до всіх депутатів усіх місцевих органів влади: до депутатів об’єднаних територіальних громад, сіл, селищ, міськрад, обласних рад. Я закликаю – розпочніть на своїх сесіях ухвалювати рішення, що ваша територія вільна від грального бізнесу. Захистіть родини, які мешкають на території ваших населених пунктів, захистіть дітей і все наше майбутнє", – наголосила Юлія Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні. Однак його підписання майже відразу заблокували. Ініціатор законопроєкту – депутат від "Слуги народу" Олег Марусяк.